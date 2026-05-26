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बागपत की बकराशाला, 5000 बकरों को अब तक कुर्बानी से बचा चुकी

मंडियों से खरीदकर बकरों को इस बकराशाला में लाया जाता, चारे से लेकर स्वास्थ्य का रखा जाता खास ख्याल.

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अब तक यहां 5000 हजार से ज्यादा बकरों को कुर्बानी से बचाया जा चुका है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 12:53 PM IST

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बागपत: बागपत की इस संस्था 'बकराशाला' ने आज से 9 साल पहले ईद के मौके पर कुबार्नी के लिए लाए गये बकरों को जीवनदान देने का जिम्मा लिया. बकरों की मंडी में जहां जहां कुर्बानी के बकरों की खरीद फरोख्त होती है. वहां से मुंह मांगे दाम देकर बकरों को खरीदना शुरू किया. मंडी हो या फिर कुर्बानी के लिए जा रहे बकरे, इस संस्था के लोग दोगुनी कीमत देकर बकरा खरीद लेते हैं. कीमत कुछ भी लेकिन बकरे की जान बचनी चाहिए.

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साथ ही इस संस्था ने इन बकरों के लिए एक आश्रय स्थल बना रखा हैं. जिसका नाम "बकराशाला" रखा गया है. संस्था के सदस्य दिनेश जैन के मुताबिक अब तक ये संस्था 5000 हजार से ज्यादा बकरों को कुर्बानी से बचा चुकी है. ये देश के कोने कोने से बकरे खरीद कर लाते हैं, ताकि उनको कुर्बानी से बचाया जा सके.

बता दें, मंडियों से खरीद कर इन बकरों को बागपत के अमी नगर सराय कस्बे में स्थित बकरा शाला में बच्चों की तरह रखा जाता है. इनके खाने-पीने और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है. दरअसल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरों की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है. जीव हत्या को रोकने के लिए ही बकरा शाला के वालंटियर घूम घूम कर बकरों को खरीद लेते है. बकरा शाला अपने आप में एक मिसाल है, उस प्रयास की जिसमें अहिंसा परम धर्म माना जाता है. बागपत की ये अनूठी "बकरा शाला हर साल करीब 500 बकरों को जीवन दान देती है.

ये भी पढ़ें: बकरीद 2026; बकरा मंडी पहुंचे अजब-गजब बकरे, "अल्लाह" लिखे बकरे और एसी में रहने वाले "सुल्तान" बने आकर्षण

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BAKRASHALA OF BAGPAT
बागपत का बकराशाला
ईद उल अज़हा
BAGPAT BAKRASHALA SAVES GOATS

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