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बागपत की बकराशाला, 5000 बकरों को अब तक कुर्बानी से बचा चुकी

अब तक यहां 5000 हजार से ज्यादा बकरों को कुर्बानी से बचाया जा चुका है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: बागपत की इस संस्था 'बकराशाला' ने आज से 9 साल पहले ईद के मौके पर कुबार्नी के लिए लाए गये बकरों को जीवनदान देने का जिम्मा लिया. बकरों की मंडी में जहां जहां कुर्बानी के बकरों की खरीद फरोख्त होती है. वहां से मुंह मांगे दाम देकर बकरों को खरीदना शुरू किया. मंडी हो या फिर कुर्बानी के लिए जा रहे बकरे, इस संस्था के लोग दोगुनी कीमत देकर बकरा खरीद लेते हैं. कीमत कुछ भी लेकिन बकरे की जान बचनी चाहिए. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)