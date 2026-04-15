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HOT UP: बांदा में 43, बनारस, प्रयागराज, सुलतानपुर, झांसी में पारा 40 से ऊपर, जानिए आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान इस साल कम होगी बारिश, गर्म पछुवा हवाओं ने बढ़ाई परेशानी.

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उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए लोग तैयार हो जाइए. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 10:23 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए तैयार हो जाइए. इस बार चिलचिलाती धूप और उमस आपको काफी परेशान करेगी. बीते 24 घंटे में बांदा में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है. वहीं, प्रयागराज, सुलतानपुर, झांसी और बनारस में भी आग बरस रही है. यह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिकों ने अभी तापमान में और बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है.


4 दिन से गर्मी बढ़ रही: बता दें, प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 4 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. इसके कारण अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है. अधिकतम तापमान में लगभग इन 4 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से ऊपर पहुंच गए हैं. पिछले दिनों चल रही तेज रफ्तार पछुवा हवाओं में कमी होने से आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और अधिक वृद्धि हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक लगातार तापमान में हो रही वृद्धि के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो जाएगा, जिससे भीषण गर्मी में इजाफा होगा. मौसम विज्ञान विभाग में जारी पूर्व अनुमान में इस बार सामान्य से कम बारिश होने का भी अनुमान है.

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इन जिलों में पारा पहुंचा 40 और उससे पार. (Photo Credit; ETV Bharat)

अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: बांदा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, उरई, हमीरपुर, आजमगढ़, बाराबंकी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी.

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली, अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, तेज रफ्तार चल रही हवा का सिलसिला बंद होगा. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD)
बांदा सबसे गर्म, पारा पहुंचा 42.6 °C: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 4-5 दिनों के दौरान कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने से प्रदेश में आ रही ड्राई पछुआ हवाएं जारी चलेंगी. कर्नाटक और महाराष्ट्र पर बने प्रतिचक्रवात के मध्य भारत की ओर खिसकने से तापमान में 3-4°C की सम्भावित क्रमिक वृद्धि के परिणामस्वरुप राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 40°C का स्तर पार और सामान्य से अधिक हो जाने की संभावना है.

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