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HOT UP: बांदा में 43, बनारस, प्रयागराज, सुलतानपुर, झांसी में पारा 40 से ऊपर, जानिए आज के मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए लोग तैयार हो जाइए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए तैयार हो जाइए. इस बार चिलचिलाती धूप और उमस आपको काफी परेशान करेगी. बीते 24 घंटे में बांदा में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है. वहीं, प्रयागराज, सुलतानपुर, झांसी और बनारस में भी आग बरस रही है. यह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिकों ने अभी तापमान में और बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है.





4 दिन से गर्मी बढ़ रही: बता दें, प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 4 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. इसके कारण अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है. अधिकतम तापमान में लगभग इन 4 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से ऊपर पहुंच गए हैं. पिछले दिनों चल रही तेज रफ्तार पछुवा हवाओं में कमी होने से आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और अधिक वृद्धि हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक लगातार तापमान में हो रही वृद्धि के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो जाएगा, जिससे भीषण गर्मी में इजाफा होगा. मौसम विज्ञान विभाग में जारी पूर्व अनुमान में इस बार सामान्य से कम बारिश होने का भी अनुमान है. इन जिलों में पारा पहुंचा 40 और उससे पार. (Photo Credit; ETV Bharat) अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: बांदा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, उरई, हमीरपुर, आजमगढ़, बाराबंकी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी.