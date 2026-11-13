यूपी TGT भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता पर विवाद, आरक्षित वर्ग के छात्रों का विरोध
यूपी टीजीटी भर्ती की नई नियमावली में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए जाने का प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:57 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती की नई नियमावली में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए जाने से प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस नियम के कारण आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग) के लाखों उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं.
इस मुद्दे को लेकर युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है. छात्रों ने शासन को ज्ञापन सौंपकर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म करने और आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट देने की मांग की है.
आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, वेबसाइट भी बनी परेशानी: युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीएड में दाखिले के समय आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत या उससे कम अंकों पर प्रवेश दिया गया, तो अब शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत अंकों का मानक लागू करना अन्याय है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उनकी बीएड की डिग्री का क्या होगा. अनिल सिंह के मुताबिक, आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है और दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है. ऐसे में आवेदन के लिए कम समय बचा है और दूसरी ओर वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस मामले में निर्णय नहीं लिया, तो प्रतियोगी छात्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे. छात्रों का कहना है कि नई नियमावली से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षक भर्ती की तैयारी की है. वे चाहते हैं कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने से पहले सरकार इस नियम में बदलाव करे. अब उनकी निगाहें शासन के फैसले पर टिकी हैं.
असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी भर्ती में अलग-अलग मानकों पर सवाल: प्रतापगढ़ निवासी प्रतियोगी छात्र धीरेंद्र कुमार ने भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग मानक अपनाए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी भर्ती के विज्ञापनों में आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग नियम रखे गए हैं. उनके मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार पांच प्रतिशत की छूट दी गई है, जबकि टीजीटी भर्ती में एनसीटीई की 2011 की गाइडलाइन को नजरअंदाज कर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. धीरेंद्र ने बताया कि वह 2022 की टीजीटी और एलटी मेंस परीक्षा के लिए योग्य थे, लेकिन महज दो महीने बाद नई नियमावली लागू होने से अयोग्य हो गए.
दो से तीन लाख अभ्यर्थियों के बाहर होने का दावा: धरना-प्रदर्शन में शामिल अन्य अभ्यर्थियों ने भी नई नियमावली पर नाराजगी जताई. इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले चार वर्षों से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कई छात्र आठ से दस साल से मेहनत कर रहे हैं. उनके मुताबिक, इस तरह अचानक नियम बदलने से अभ्यर्थियों का मानसिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब 45 प्रतिशत अंकों पर बीएड में दाखिला दिया गया, तो अब नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है.
राजेश प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों को अनदेखा किया गया, तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है. वहीं, अभ्यर्थी अनुज सिंह ने दावा किया कि नई नियमावली के तहत 50 प्रतिशत अंकों का मानक लागू होने से करीब दो से तीन लाख छात्र भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि टीईटी, सीटीईटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट मिलती है, तो टीजीटी भर्ती में यह छूट क्यों नहीं दी जा रही है.
अभ्यर्थियों ने कहा- बीएड की डिग्री बेकार होने का खतरा: वर्ष 2022 से भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अरविंद कुमार ने भी अपनी परेशानी बताई. उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के छात्रों को पांच प्रतिशत की छूट के आधार पर बीएड कराया गया था, लेकिन अब 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लगाकर उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है. इससे उनकी डिग्री बेकार साबित होने का खतरा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों में अचानक बदलाव से उन छात्रों को नुकसान हो रहा है, जिन्होंने मौजूदा मानकों के आधार पर अपनी पढ़ाई पूरी की और भर्ती की तैयारी की.
50 प्रतिशत की बाध्यता खत्म करने की मांग: प्रतियोगी छात्रों ने एक स्वर में शासन से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि टीजीटी भर्ती में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म की जाए. साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार पांच प्रतिशत की छूट दी जाए. छात्रों की मांग है कि सभी पात्र डिग्रीधारकों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का समान अवसर मिले. अब देखना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है.
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