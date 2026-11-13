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यूपी TGT भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता पर विवाद, आरक्षित वर्ग के छात्रों का विरोध

बीएड में 45% पर दाखिला, टीजीटी में 50% की शर्त क्यों? प्रतियोगी छात्रों ने उठाए सवाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती की नई नियमावली में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए जाने से प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस नियम के कारण आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग) के लाखों उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं.

इस मुद्दे को लेकर युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है. छात्रों ने शासन को ज्ञापन सौंपकर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म करने और आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट देने की मांग की है.

जानकारी देते युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, वेबसाइट भी बनी परेशानी: युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीएड में दाखिले के समय आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत या उससे कम अंकों पर प्रवेश दिया गया, तो अब शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत अंकों का मानक लागू करना अन्याय है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उनकी बीएड की डिग्री का क्या होगा. अनिल सिंह के मुताबिक, आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है और दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है. ऐसे में आवेदन के लिए कम समय बचा है और दूसरी ओर वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस मामले में निर्णय नहीं लिया, तो प्रतियोगी छात्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे. छात्रों का कहना है कि नई नियमावली से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षक भर्ती की तैयारी की है. वे चाहते हैं कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने से पहले सरकार इस नियम में बदलाव करे. अब उनकी निगाहें शासन के फैसले पर टिकी हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी भर्ती में अलग-अलग मानकों पर सवाल: प्रतापगढ़ निवासी प्रतियोगी छात्र धीरेंद्र कुमार ने भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग मानक अपनाए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी भर्ती के विज्ञापनों में आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग नियम रखे गए हैं. उनके मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार पांच प्रतिशत की छूट दी गई है, जबकि टीजीटी भर्ती में एनसीटीई की 2011 की गाइडलाइन को नजरअंदाज कर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. धीरेंद्र ने बताया कि वह 2022 की टीजीटी और एलटी मेंस परीक्षा के लिए योग्य थे, लेकिन महज दो महीने बाद नई नियमावली लागू होने से अयोग्य हो गए.