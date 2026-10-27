ETV Bharat / state

UP TGT-PGT भर्ती विवाद: अखिलेश यादव से मिले अभ्यर्थी, बोले- सरकार बनने पर नहीं होने देंगे नुकसान

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती (TGT-PGT) की संशोधित नियमावली को लेकर उपजा विवाद अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है. नियमों में बदलाव के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर होने के कगार पर पहुंचे अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट की। छात्रों की समस्याएं सुनने के बाद सपा प्रमुख ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ है और राज्य में सरकार बनने पर किसी भी छात्र का अहित नहीं होने दिया जाएगा.





मुलाकात के दौरान अभ्यर्थी दल ने अखिलेश यादव के समक्ष ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि टीजीटी भर्ती में पुराने नियमों के तहत एक अवसर प्रदान किया जाए और हालिया किए गए बदलावों की समीक्षा हो. छात्रों का तर्क है कि नई नियमावली में तय की गई अनिवार्यताओं के कारण हजारों योग्य उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग गया है.



छात्रों ने क्या मांग उठाई

छात्रों ने मांग की कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से एकल विषय (सिंगल सब्जेक्ट) में स्नातक समकक्ष पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को प्रक्रिया में समान अवसर मिले. कहा कि बीएड/गैर-बीएड की शर्तें, टीईटी (TET) की अनिवार्यता, कला वर्ग में प्राविधिक कला, बीएफए (BFA) तथा एमएफए (MFA) अभ्यर्थियों की पात्रता से जुड़े नए नियमों से बड़ी तादाद में छात्र सीधे तौर पर रेस से बाहर हो रहे हैं.

नई नीति में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी अभ्यर्थियों ने अपनी चिंताएं जाहिर कीं.



अखिलेश यादव ने दिया ये भरोसा

अखिलेश यादव ने छात्रों को आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक युवाओं और बेरोजगारों के हितों के लिए आवाज उठाती रहेगी. वहीं, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे छात्रों का कहना है कि वे अपनी वैध मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और निष्पक्ष समाधान के लिए यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा.



इस प्रतिनिधिमंडल में आनंद, सुनील यादव, शालू, किरण, रामसेवक, प्रदीप गुप्ता, चंद्रजीत, अमित चौधरी, मंजू मौर्या, सचिन यादव, सुनील प्रजापति, सुनील विश्वकर्मा, अंगद यादव और आलोक वर्मा मौजूद थे.