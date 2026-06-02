ETV Bharat / state

UP TGT Exam; मेरठ में 37 केद्रों पर होगी परीक्षा, कब तक एंट्री, क्या लाना अनिवार्य, जानें नियम

परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की. ( Photo Credit; District Administration )

मेरठ : 3 और 4 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा) का आयोजन होने जा रहा है. परीक्षा के लिए मेरठ जिले में 37 केंद्र बनाए गए हैं. अगले दो दिन तक अलग-अलग पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. मेरठ जिले में कुल 54910 अभ्यर्थी TGT परीक्षा को देने के लिए पंजीकृत हैं. तीन जून को लगभग 28 हजार 147 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि अगले दिन यानी गुरुवार चार जून को 26 हजार 763 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. डीएम डॉ. वीके सिंह ने बताया, परीक्षा की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की जा चुकी है, परीक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है. दोनों दिन अलग-अलग पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेटस की तैनाती कर दी गई है.