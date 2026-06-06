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UP TGT Answer Key 2026: यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी, ऐसे डाउनलोड करें मास्टर सेट

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा अभ्यर्थी 12 जून ॉकी रात 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

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यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की टीजीटी परीक्षा की उत्तरकुंजी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:26 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक (TGT) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/2022) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. आयोग ने बीते 03 एवं 04 जून 2026 को हुई लिखित परीक्षा के सभी 15 विषयों की मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी की है. इस उत्तरकुंजी को आम परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आयोग की मुख्य वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर लाइव अपलोड कर प्रकाशित किया गया है. अभ्यर्थी अब बिना किसी परेशानी के सीधे पोर्टल पर जाकर अपने अंकों और प्रश्नपत्रों का सटीक मिलान कर सकते हैं.

सभी 15 विषयों की आंसर की पोर्टल पर लाइव: आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने इस संबंध में विस्तृत प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि अंग्रेजी, हिन्दी, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों की आंसर की उपलब्ध करा दी गई है. इसके साथ ही संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, विज्ञान, संगीत गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू तथा संगीत वादन सहित सभी 15 विषयों की उत्तरकुंजी भी अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी आयोग के मुख्य ऑनलाइन पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के माध्यम से आसानी से लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के उपरांत वे संबंधित मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी का बारिकी से अवलोकन कर सकते हैं तथा अपने मूल प्रश्नपत्र का मिलान कर सकते हैं.

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12 जून की रात तक ही स्वीकार होंगी ऑनलाइन आपत्तियां, ऑफलाइन माध्यम पूरी तरह अमान्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

6 से 12 जून तक दर्ज कराएं ऑनलाइन आपत्ति: यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न अथवा जारी किए गए उत्तर के संबंध में कोई विसंगति या आपत्ति नजर आती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं. अभ्यर्थी आयोग द्वारा तय नियमों के अनुसार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी प्रामाणिक आपत्ति साक्ष्यों के साथ दर्ज करा सकते हैं. अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने समय सीमा स्पष्ट करते हुए बताया कि दिनांक 06 जून 2026 से लेकर 12 जून 2026 की रात्रि 12 बजे तक ही आपत्तियां ऑनलाइन स्वीकार की जा सकेंगी. इन प्राप्त आपत्तियों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तथा शुल्क संबंधी नियमावली आयोग की वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध करा दी गई है.

डाक या ई-मेल से भेजी आपत्ति नहीं होगी स्वीकार: आयोग द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस निर्धारित समय अवधि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी गंभीर अभ्यर्थियों से विशेष अपील की है कि वे केवल आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही अपनी आपत्तियां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें. ई-मेल, व्यक्तिगत डाक अथवा किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली आपत्तियों को आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस ऑनलाइन विंडो के बंद होने के बाद सभी प्राप्त आपत्तियों का देश के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों द्वारा गहन परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद ही अंतिम उत्तरकुंजी तैयार की जाएगी.

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