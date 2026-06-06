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UP TGT Answer Key 2026: यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी, ऐसे डाउनलोड करें मास्टर सेट

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की टीजीटी परीक्षा की उत्तरकुंजी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक (TGT) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/2022) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. आयोग ने बीते 03 एवं 04 जून 2026 को हुई लिखित परीक्षा के सभी 15 विषयों की मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी की है. इस उत्तरकुंजी को आम परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आयोग की मुख्य वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर लाइव अपलोड कर प्रकाशित किया गया है. अभ्यर्थी अब बिना किसी परेशानी के सीधे पोर्टल पर जाकर अपने अंकों और प्रश्नपत्रों का सटीक मिलान कर सकते हैं. सभी 15 विषयों की आंसर की पोर्टल पर लाइव: आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने इस संबंध में विस्तृत प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि अंग्रेजी, हिन्दी, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों की आंसर की उपलब्ध करा दी गई है. इसके साथ ही संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, विज्ञान, संगीत गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू तथा संगीत वादन सहित सभी 15 विषयों की उत्तरकुंजी भी अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी आयोग के मुख्य ऑनलाइन पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के माध्यम से आसानी से लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के उपरांत वे संबंधित मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी का बारिकी से अवलोकन कर सकते हैं तथा अपने मूल प्रश्नपत्र का मिलान कर सकते हैं. 12 जून की रात तक ही स्वीकार होंगी ऑनलाइन आपत्तियां, ऑफलाइन माध्यम पूरी तरह अमान्य. (Photo Credit: ETV Bharat)