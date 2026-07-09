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UP TET 2026: आयोग ने जारी की प्रोविजनल Answer Key, 14 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्ति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी)-2026 की प्रोविजनल उत्तरकुंजी जारी कर दी है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी-टीईटी-2026 का आयोजन दो एवं तीन जुलाई को प्रतिदिन दो-दो पालियों में तथा चार जुलाई को प्रथम पाली में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था. वेबसाइट upessc.up.gov.in के जरिए आप उत्तरकुंजी की जांच कर सकते हैं.





आयोग द्वारा परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी बुधवार को अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करने के बाद मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी का मिलान कर सकते हैं.



यदि किसी अभ्यर्थी को प्रोविजनल उत्तरकुंजी के किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 14 जुलाई 2026 की रात्रि 12 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. आयोग ने आपत्ति दर्ज करने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं.



आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त ई-मेल, डाक अथवा किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा इसलिए अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें. इसके लिए



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