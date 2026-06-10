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72 घंटे में बजेगा 'बादलों' का ढोल, बारिश में झूमेंगे यूपी वाले, प्री मानसून का शगुन बनेंगे ओले

यूपी के मौसम का आया ताजा अलर्ट, जानिए आने वाले दो से तीन दिनों में मौसम में क्या होगा बदलाव, जानिए.

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यूपी का अजब गजब मौसम, 17 जिलों में लूं तो 37 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:11 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है. अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. जिसकी वजह से दिन के समय भीषण गर्मी और कुछ स्थानों पर लू चल रही है, वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में मंगलवार को तेज रफ्तार हवा और हल्की बारिश भी हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. इटावा जिले में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली, वहीं उरई जिले में हल्की बारिश और तेज रफ्तार हवा चली.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में लू चलने और 37 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है.

आगरा में आंधी-तूफान संग बारिश (Video Credit; ETV Bharat)

आगरा में भयानक आंधी-तूफान संग बारिश: जिले में मंगलवार शाम तेज अंधड़ और बारिश से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली. हालांकि इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया. मंगलवार देर शाम आए 20 मिनट के अंधड़ में जिले में तमाम जगह पर होर्डिंग गिर गए, पेड़ उखड़ गए. गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. जबकि, बारिश और आंधी की वजह से यातायात प्रभावित रहा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 10 जून से 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरी अंधड़ चलेगी. इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है. जबकि 12 जून को तूफान के साथ ओले गिरने का अलर्ट है. इसके बाद 13 और 14 जून को भी मौसम बिगड़ा रहेगा.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लू की चेतावनी इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनी इन जिलों में अधिक: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली, अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

बांदा सबसे गर्म जिला: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा, गुरुवार से हीट वेव कंडीशन समाप्त होगी और प्रदेश के अधिकांश भाग में बादलों की आवाजाही और तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही बारिश भी होगी.

ये भी पढ़ें: यूपी में अब फिर कब होगी बारिश?, मौसम विभाग ने कह दी ये बात...

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