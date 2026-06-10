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72 घंटे में बजेगा 'बादलों' का ढोल, बारिश में झूमेंगे यूपी वाले, प्री मानसून का शगुन बनेंगे ओले

यूपी का अजब गजब मौसम, 17 जिलों में लूं तो 37 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है. अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. जिसकी वजह से दिन के समय भीषण गर्मी और कुछ स्थानों पर लू चल रही है, वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में मंगलवार को तेज रफ्तार हवा और हल्की बारिश भी हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. इटावा जिले में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली, वहीं उरई जिले में हल्की बारिश और तेज रफ्तार हवा चली. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में लू चलने और 37 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है. आगरा में आंधी-तूफान संग बारिश (Video Credit; ETV Bharat) आगरा में भयानक आंधी-तूफान संग बारिश: जिले में मंगलवार शाम तेज अंधड़ और बारिश से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली. हालांकि इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया. मंगलवार देर शाम आए 20 मिनट के अंधड़ में जिले में तमाम जगह पर होर्डिंग गिर गए, पेड़ उखड़ गए. गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. जबकि, बारिश और आंधी की वजह से यातायात प्रभावित रहा. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 10 जून से 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरी अंधड़ चलेगी. इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है. जबकि 12 जून को तूफान के साथ ओले गिरने का अलर्ट है. इसके बाद 13 और 14 जून को भी मौसम बिगड़ा रहेगा.