UP RAIN ALERT; लखनऊ में झोंकदार हवाओं संग बारिश, कानपुर में ओले गिरे, CM योगी का ये निर्देश
आगरा में गिरे ओले, मेरठ में हल्की बूंदाबांदी, लखनऊ और कानपुर में बारिश से बदला मौसम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 10:43 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में हल्की बारिश हुई, साथ ही तेज झोकेदार हवाएं भी चली. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बादल भी गरजे. मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को यूपी के 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश बिजली गिरने और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है. इसके अतिरिक्त प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से तूफान भी चल सकता है. वहीं, लखनऊ में शाम होते ही तेज बारिश संग झोंकदार हवाएं चलने लगीं. वहीं कानपुर में भारी बारिश के बीच ओले गिरे हैं. इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. कहा है कि जिलाधिकारी फील्ड में निकलकर फसलों के नुकसान का तत्काल आकलन कराना सुनिश्चित करें. साथ ही जनहानि, पशुहानि, घायलों व चोटिलों को 24 घंटे में मुआवजा दिया जाए. इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बादल गरजने-बिजली गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी एवं आसपास के इलाकों में एलर्ट जारी.
झोंकेदार हवाओं की संभावना यहां: अमेठी, औरैया, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, बदायूं, बरेली, चंदौली, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, जौनपुर, कासगंज, महाराजगंज, मथुरा, मिर्जापुर, प्रयागराज, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी एवं आसपास के इलाकों में एलर्ट जारी किया गया है.लखनऊ में भी आंधी तूफान बारिश-ओले का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है.
वाराणसी सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का वाराणसी सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी अफगानिस्तान एवं संलग्न पाकिस्तान के आस-पास संकेन्द्रित पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश के मौसम को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. 4 अप्रैल को इसके अधिकतम प्रभाव से 70 किमी/घंटा के झोंकों के साथ, ओले गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में 2-4°C तक की और गिरावट के उपरांत 5 अप्रैल से मौसम में सुधार होने लगेगा. वहीं 6 अप्रैल को ड्राई मौसम के दृष्टिगत तापमान में 2-3°C की मामूली वृद्धि के उपरान्त अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7-9 अप्रैल के दौरान प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ सम्भावित बारिश के अगले दौर के कारण इसमें फिर 3-5°C की प्रभावी गिरावट आने की संभावना है.
लखनऊ में बदला मौसम, तेज बारिश: राजधानी लखनऊ में शनिवार शाम को अचानक मौसम बदला और बादल छा गए. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलीं. इसी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी. बारिश से जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं. क्योंकि खेतों में इस समय गेहूं की फसल पक कर तैयार है. तेज बारिश के चलने से फसल के नुकसान की आशंका से किसान चिंतित हैं.
बारिश-आंधी के बीच कानपुर में 2 की मौत: कानपुर में आंधी-बारिश के बीच दो लोगों की मौत की सूचना है. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है. जबकि हाथर में सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला पीपली गांव में शुक्रवार की देर रात आई तेज आंधी में एक टीन शेड की दीवार गिरने से मलबे में दबकर वृद्ध की मौत हो गई. 80 साल के राम खिलाड़ी टीन शेड के नीचे सोए हुए थे.
कानपुर में 7 बजे तक विभिन्न स्थानों पर बारिश
कंपनी बाग-20.3 मिमी
काका देव- 18.9 मिमी
सिविल लाइंस-19.4 मिमी
नौबस्ता- 18.1 मिमी
मेरठ में गरज-चमक संग बारिश: मेरठ बीते देर शाम मौसम ने करवट ली, हल्की बूंदाबांदी हुई. शनिवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं. ऐसे में सुबह न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं AQI फिर एक बार बढ़ने लगा है. आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 पर पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. पीके शाही के मुताबिक शनिवार और रविवार को मेरठ ही नहीं आसपास के जिलों मे भी मौसम विज्ञान विभाग ने एलर्ट जारी किया है, यूपी वेस्ट के अधिकांश जिलों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है.
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