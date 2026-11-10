सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए यूपी टीम घोषित; करन शर्मा को कप्तानी, जानिये कब है पहला मैच?
यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन हालिया प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:13 PM IST
कानपुर : उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने आगामी सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय उत्तर प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी कमान ऑलराउंडर करन शर्मा को सौंपी गई है. 14 नवंबर से मुंबई में शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में यूपी की टीम अपने अभियान की शुरुआत राजस्थान के खिलाफ करेगी.
टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिल रहा है, जहां भुवनेश्वर कुमार और मोहसिन खान जैसे गेंदबाज गेंदबाजी क्रम को मजबूती देंगे, वहीं रिंकू सिंह को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उपकप्तान बनाए जाने के कारण इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है.
घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे सलामी बल्लेबाज आदर्श को टीम में जगह न मिलना सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है. यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह हालिया प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, क्योंकि टी-20 का प्रदर्शन ही खिलाड़ियों के भविष्य और आईपीएल तथा राष्ट्रीय टीम के रास्ते तय करता है.
टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है. टीम का पहला मुकाबला 14 नवंबर को मुंबई में राजस्थान से होगा, जिसके बाद उसे ग्रुप चरण में कर्नाटक, बड़ौदा, चंडीगढ़, झारखंड, बंगाल और मिजोरम जैसी टीमों के खिलाफ कड़े मुकाबले खेलने हैं.
ये है यूपी की टीम : करन शर्मा (कप्तान), माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव, आराध्य यादव, यश गर्ग, अभिषेक गोस्वामी, स्वास्तिक चिकारा, आर्यन जुयाल, मोहसिन खान, समीर रिजवी, भुवनेश्वर कुमार, दिव्यांश जोशी, शिवम मावी, अरनव बालियान, प्रशांत वीर, जीशान अंसारी, यश दयाल और कार्तिक त्यागी.
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