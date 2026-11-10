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सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए यूपी टीम घोषित; करन शर्मा को कप्तानी, जानिये कब है पहला मैच?

टी-20 ट्रॉफी के लिए यूपी टीम घोषित ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने आगामी सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय उत्तर प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी कमान ऑलराउंडर करन शर्मा को सौंपी गई है. 14 नवंबर से मुंबई में शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में यूपी की टीम अपने अभियान की शुरुआत राजस्थान के खिलाफ करेगी.

टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिल रहा है, जहां भुवनेश्वर कुमार और मोहसिन खान जैसे गेंदबाज गेंदबाजी क्रम को मजबूती देंगे, वहीं रिंकू सिंह को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उपकप्तान बनाए जाने के कारण इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है.