ETV Bharat / state

यूपी में 1641 शिक्षकों का ट्रांसफर; टीचर अपनी नई लोकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर देखें

प्रयागराज: लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद एडेड माध्यमिक शिक्षकों के आफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 1641 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं. ये ट्रांसफर सभी 18 मंडलों के 75 जिलों के शिक्षकों के हुए हैं. माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर पूरी ट्रांसफर लिस्ट अपलोड कर दी गई है.

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दीपावली से पहले ही स्थानांतरण करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद से शिक्षकों में उत्साह था. अब देव दीपावली के दिन सूची जारी होने से शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए खुशी का दोहरा कारण बन गया.

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित शिक्षक कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने आवेदन में दी गई सभी जानकारी की जांच कर लें.