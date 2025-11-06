ETV Bharat / state

यूपी में 1641 शिक्षकों का ट्रांसफर; टीचर अपनी नई लोकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर देखें

सरकार ने 14 अक्टूबर को ऑफलाइन स्थानांतरण की अनुमति दी थी. ताजा आदेश उन्हीं आवेदनों और अभिलेखों के आधार पर जारी किए गए हैं.

यूपी में शिक्षकों का हुआ तबादला. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
प्रयागराज: लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद एडेड माध्यमिक शिक्षकों के आफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 1641 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं. ये ट्रांसफर सभी 18 मंडलों के 75 जिलों के शिक्षकों के हुए हैं. माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर पूरी ट्रांसफर लिस्ट अपलोड कर दी गई है.

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दीपावली से पहले ही स्थानांतरण करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद से शिक्षकों में उत्साह था. अब देव दीपावली के दिन सूची जारी होने से शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए खुशी का दोहरा कारण बन गया.

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित शिक्षक कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने आवेदन में दी गई सभी जानकारी की जांच कर लें.

यह भी देखा जाएगा कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजा गया है, वहां संबंधित विषय का पद रिक्त हो और वह पद शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचित न हो. यदि किसी विद्यालय में पद रिक्त नहीं है या विवादित है, तो डीआईओएस को ऐसे मामलों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी. वहीं, स्थानांतरण आदेश में यदि कोई टंकण या लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है, तो उसका सुधार बाद में अलग से किया जाएगा.

सरकार ने 14 अक्टूबर को इन ऑफलाइन स्थानांतरणों की अनुमति दी थी. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश उन्हीं आवेदनों और अभिलेखों के आधार पर जारी किए गए हैं, जिन्हें संबंधित अधिकारियों की संस्तुति के साथ भेजा गया था.

