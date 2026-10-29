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यूपी शिक्षक भर्ती: अब इस दिन तक करिए आवेदन, EXAM DATE भी फाइनल

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ा दी है. अब पात्र अभ्यर्थी 4 नवंबर तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं. भरे गए फॉर्म में संशोधन करने की सुविधा 7 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी. हालांकि, आयोग ने साफ कर दिया है कि लिखित परीक्षा की तारीखों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है और परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 3 व 4 दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी.





इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक पद भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी किया है. इसमें दो नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर लिया गया है. इसके मुताबिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा व 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक में मौका दिया जाएगा. इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. नई अर्हताएं जुड़ने से कई ऐसे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने की राह खुली है, जो अब तक इस दौड़ से बाहर थे. नए योग्य अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से ही आयोग ने यह विस्तार दिया है.