यूपी के शिक्षकों की गुड न्यूज, योगी सरकार ने 3.5 महीने बाद जारी किया आदेश, 1641 टीचरों के धड़ाधड़ ट्रांसफर

लंबे अरस से इंतजार कर रहे थे मास्टर साहब, लखनऊ से करीब 100 टीचरों के ट्रांसफर.

up teacher transfer list secondary education department madhyamik shiksha parishad
योगी सरकार ने टीचरों को दिया दीपावली का तोहफा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : October 15, 2025 at 9:08 AM IST

लखनऊ: पिछले 3.5 महीने से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों के 1641 शिक्षकों को दीपावली का तोहफा मिला है. इन शिक्षकों के तबादले मंगलवार रात को कर दिए गए हैं. इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. माना जा रहा था कि इस सत्र में अभी ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कई जिलों से फॉरवर्ड करके प्रयागराज पहुंचे इन ट्रांसफर की फाइल पर शिक्षकों ने काफी कुछ दांव पर लगा रखा था. 30 जून के बाद अमूमन ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों बाद यह पहला मामला है जब बीच सत्र न केवल 2-4 ट्रांसफर बल्कि 1641 ट्रांसफर एक साथ किए गए हैं. अकेले राजधानी लखनऊ में भी करीब 100 के आसपास ट्रांसफर हुए हैं.

जून से हो रहा इंतजारः जून माह में आई ऑनलाइन ट्रांसफर की लिस्ट के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में काफी उठापटक मच गई थी, माना जा रहा था कि ऑफलाइन ट्रांसफर अब नहीं होंगे. मंगलवार रात को आए आदेश के मुताबिक 1640 टीचरों के ट्रांसफर हो गए. ट्रांसफर के इंतज़ार में मास्टरों की सांसे अटकी हुई थीं. पिछले दिनों इन्हीं ट्रांसफर की लिस्ट जारी कराने के लिए शिक्षकों ने हजरतगंज स्थित निदेशक महेंद्र देव के कैंप कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया था. उसके बाद एडी माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने भी शिक्षकों को कई जगहों पर आश्वासन दिया था कि उनके ट्रांसफर लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाएगी.

up teacher transfer list secondary education department madhyamik shiksha parishad
शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश जारी. (madhyamik shiksha parishad.)


फाइल भेजने की अंतिम तिथि बढ़वाई गई: अधिकारियों ने बवाल टालने के लिए जिलों में बाकी रह गई फाइलों को कंप्लीट कराकर प्रयागराज भेजने की अंतिम तिथि अगस्त कर दी थी. यही नहीं इस ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के लिए मंत्री गुलाब देवी के घर पर भी काफी धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद मंत्री ने ऐडेड कॉलेज के शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि दीपावली के पहले ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है.

जानकारी के मुताबिक ऐसे कई कॉलेजों में ट्रांसफर किए गए हैं जहां पर 4 से लेकर 40 बच्चे भी नहीं है. माना जा रहा है कि बुधवार तक पूरी सूची अपलोड होने या फिर इंडिविजुअल जारी करने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस जिले में कितने ट्रांसफर हुए हैं.


UP SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT
यूपी शिक्षक ट्रांसफर
UP MADHYAMIK SHIKSHA PARISHAD
UP TEACHERS NEWS
UP TEACHER TRANSFER

