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यूपी की 11508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को मिलेगी ये छूट, योगी सरकार ने दिया आदेश

लखनऊ: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही 11508 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है. अभी सामान्य अभ्यर्थी के लिए भर्ती में आयु एक जुलाई को 21 साल से 40 साल तक है.



बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के स्तर से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि परिषद के अधीन नगरीय क्षेत्र के 11508 सहायक अध्यापक के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को शामिल किया जाए। इस आदेश के बाद प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1.43 लाख शिक्षामित्र इसके पात्र होंगे.



इससे पूर्व भी मिल चुकी है छूट

शिक्षामित्रों को पूर्व की भर्तियों में भारांक व आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है. इसी क्रम में 69000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने के लिए सरकार से विचार करने को कहा था जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है.



अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों की टीजीटी भर्ती में टीईटी अनिवार्य

मान्यता प्राप्त व अनुदानित सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन इस बावत संशोधित अर्हता जारी कर उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसे शामिल करने को कहा है. विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कनौजिया के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि नए निर्देश के तहत सहायक अध्यापक भर्ती में संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विवि व संस्थान से न्यूनतम 50 फीसद अंकों के साथ स्नातक या 45 फीसद अंकों के साथ पीजी होना होगा। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड के साथ उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ के लिए आयोजित) टीईटी पास होना जरूरी है.



