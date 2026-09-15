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यूपी में शिक्षकों के 15 हजार से अधिक पदों पर निकली सीधी भर्ती, देखें आवेदन की तारीखें और पूरा शेड्यूल

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए 15 हजार से अधिक पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान कर दिया है. आयोग ने 15 सितंबर 2026 को दो अलग-अलग विस्तृत विज्ञापन जारी किए हैं, जिनके तहत बेसिक से लेकर माध्यमिक स्तर के स्कूलों में 15,012 पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति होगी. इन पदों के पूरे गणित को समझें तो बेसिक शिक्षा विभाग के तहत शहरी क्षेत्रों में सहायक अध्यापक के सबसे ज्यादा 11,508 पद निकाले गए हैं.

OTR प्रोफाइल बनाना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य: इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती होगी. वहीं उच्च स्तर पर अध्यापन का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी के 2,607 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब यह है कि किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पहले आयोग के पोर्टल पर अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करके ओटीआर प्रोफाइल तैयार करनी होगी.

16 सितंबर से करें ऑनलाइन आवेदन: आयोग ने साफ कर दिया है कि योग्यता और पात्रता को लेकर अलग से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश पुस्तिका ध्यान से पढ़ें. तारीखों की बात करें तो सहायक अध्यापक के 12,405 पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 16 सितंबर 2026 से हो रही है. इसके लिए फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 रखी गई है, जबकि फॉर्म में संशोधन के लिए 19 अक्टूबर 2026 तक का समय मिलेगा. आयोग ने इस पद की लिखित परीक्षा की संभावित तारीखें 03 और 04 दिसंबर 2026 तय की हैं.