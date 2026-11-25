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यूपी के 60 हजार शिक्षकों का होगा PROMOTION, 10 साल बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शामिल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 60 हजार शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. करीब दस साल के लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों को पदोन्नति (UP Teacher Promotion) का लाभ मिलने जा रहा है. बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को 30 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. परिषद ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.



बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाकर इसे निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए. लंबे समय से पदोन्नति लंबित रहने के कारण शिक्षकों में नाराजगी भी बढ़ रही है. पहले वरिष्ठता निर्धारण को लेकर न्यायालय में मामला पहुंचा और बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर विवाद के चलते प्रक्रिया अटकी रही.





तीन चरणों में मिलती है पदोन्नति



नियमानुसार, पांच साल की सेवा पूरी करने वाले प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाती है. इसके बाद अगली पदोन्नति उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर होती है. हालांकि, वरिष्ठता पूरी होने के बावजूद पद रिक्त नहीं होने पर शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिल पाती है. ऐसी स्थिति में 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान और 22 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाता है.





छात्र संख्या के आधार पर सृजित होते हैं पद

परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों का सृजन भी निर्धारित छात्र संख्या के आधार पर होता है. प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 150 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 छात्र होने पर प्रधानाध्यापक का पद सृजित होता है. ऐसे में कई विद्यालयों में पद रिक्त न होने के कारण भी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित होती रही है. हालांकि, अब तक केवल श्रावस्ती जिले में ही पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो सकी है। जबकि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की अंतिम बार वर्ष 2016 में पदोन्नति हुई थी.

