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सोलर इंस्टॉलेशन में यूपी की बड़ी छलांग, 3.47 लाख संयंत्र स्थापित

राज्य की कुल स्थापित क्षमता 1161.756 मेगावाट तक पहुंच गई है

सोलर इंस्टॉलेशन में यूपी की बड़ी छलांग
सोलर इंस्टॉलेशन में यूपी की बड़ी छलांग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 4:48 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर, रिकॉर्ड 3,47,729 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए हैं. राज्य की कुल स्थापित क्षमता 1161.756 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो प्रदेश की ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम को दर्शाता है.

सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि
सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि (Photo Credit; ETV Bharat)
आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2025 में 15,836 इंस्टॉलेशन हुए थे, जो मई और जून में बढ़कर 18,509 और 18,494 तक पहुंच गए. जुलाई से इस रफ्तार में बड़ी उछाल देखने को मिली, जहां 29,850 संयंत्र स्थापित हुए और क्षमता 100 मेगावाट के पार पहुंच गई. अगस्त और सितंबर में भी यह गति बरकरार रही, जबकि अक्टूबर में थोड़ी गिरावट के बाद नवंबर और दिसंबर में फिर से तेजी आई.
सोलर इंस्टॉलेशन
सोलर इंस्टॉलेशन (Photo Credit; ETV Bharat)

नवंबर में 30,894 और दिसंबर में 31,164 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए. वर्ष के अंतिम तीन महीनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई. जनवरी 2026 में 33,314, फरवरी में 35,804 और मार्च में रिकॉर्ड 52,729 संयंत्र स्थापित किए गए, जो पूरे वर्ष का सर्वाधिक आंकड़ा रहा. सिर्फ मार्च माह में ही 173.84 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई, जो किसी एक माह में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है.

ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी
ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी (Photo Credit; ETV Bharat)



यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अंतिम तिमाही में आई यह तेजी, सरकार की प्रभावी नीतियों, सब्सिडी योजनाओं और जमीनी स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन का परिणाम है. इससे न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ बिजली भी उपलब्ध हो रही है.

इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है. उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में नंबर वन राज्य बन गया है. कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 4,48,233 सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिससे रोजाना 1524 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है.

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