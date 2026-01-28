यूपी टी-20 में 6 नहीं, अब 8 टीमें लेंगी हिस्सा; ग्रीनपार्क में भी खुला लीग कार्यालय
लीग में कानपुर, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी की टीमों के साथ आगरा, प्रयागराज या बरेली में से दो टीमें शामिल हो सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 9:33 AM IST
कानपुर: क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अब यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन से 6 की जगह 8 टीमें होंगी. चौथे सीजन में 2 नई टीमें शामिल होंगी.
जानकारी के मुताबिक इसके लिए यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने अपने स्तर से विचार मंथन कर लिया है. जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लगेगी. फिलाहल यूपी टी-20 लीग में कानपुर, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी की टीमें शामिल हैं. वहीं, आगामी सीजन में आगरा, प्रयागराज या बरेली की टीमें शामिल हो सकती हैं. यह फैसला यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में लिया गया.
लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा, अब जो लीग का सीजन होगा, उसका आगाज बहुत शानदार होगा. हम उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में अपनी पहुंच स्थापित करेंगे और वहां के बेहतरीन खिलाड़ियों को लीग में मौका देंगे. इससे अच्छा टैलेंट टीम इंडिया तक पहुंच सकेगा.
उन्होंने बताया कि अभी तक लीग के कुल तीन सीजन हुए हैं, जिनमें एक सीजन कानपुर और दो सीजन वाले सभी मैच लखनऊ में खेले गए. हालांकि अब जो लीग होगा, उसका आयोजन दो शहरों- कानपुर और लखनऊ में कराने का प्लान है.
ग्रीनपार्क में यूपी टी-20 लीग का स्थायी कार्यालय खुला: यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा, शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में मंगलवार को यूपी टी-20 लीग का स्थायी कार्यालय खुल गया है. अब मैचों को लेकर कार्यालय से बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी. खिलाड़ियों को भी यहां आने का मौका मिलेगा.
इस दौरान चेयरमैन डॉ. कपूर, वरिष्ठ सदस्य संजीव कुमार सिंह, यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता, यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी समेत अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित रहे.
