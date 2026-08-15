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यूपी टी20 लीग चौथा सीजन: मेरठ ने अंतिम गेंद पर काशी को हराया

काशी रुद्रास को मेरठ मावेरिक्स ने अंतिम गेंद पर एक विकेट से हराकर जीत से की शुरुआत.

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यूपी टी20 लीग चौथा सीजन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन का आगाज शुक्रवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ और पहले ही मैच ने फैंस को कुर्सी से बांध दिया. डिफेंडिंग चैंपियन काशी रुद्रास को मेरठ मावेरिक्स ने अंतिम गेंद पर एक विकेट से हराकर सीजन की शुरुआत जीत के साथ की. इस रोमांचक जीत के हीरो ऑलराउंडर यश गर्ग रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलट दिया.

टॉस जीतकर मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह ने पहले गेंदबाजी चुनी.पहले बल्लेबाजी करने उतरी काशी रुद्रास की शुरुआत ठीक-ठाक रही. अभिषेक गोस्वामी ने 32 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन इसके बाद मेरठ के गेंदबाजों ने कमाल किया.यश गर्ग ने कप्तान करण शर्मा को आउट कर दोहरा झटका दिया और 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट लिए.उनके साथ ज़ीशान अंसारी ने 3 विकेट और विशाल चौधरी ने 2 विकेट झटके.इसी स्पेल के साथ यश ने टूर्नामेंट में अपने 50 विकेट भी पूरे किए। काशी की टीम 20 ओवर में 118 रन पर सिमट गई.

119 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ की शुरुआत बेहद खराब रही.स्वास्तिक चिकारा जल्दी आउट हुए और 10 ओवर में स्कोर 47 पर 4 विकेट था. रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में 28 और दिव्यांश राजपूत ने 24 गेंदों में 26 रन जोड़कर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक यादव ने दोनों को आउट कर दिया. अंतिम 18 गेंदों में 26 रन चाहिए थे, तभी अटल बिहारी विपिन राय ने लगातार दो गेंदों पर दिव्यांश और ज़ीशान को चलता किया.4 विकेट लेने के साथ विपिन यूपी टी20 इतिहास में 54 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज भी बने। लगा मैच काशी के हाथ में है.

आखिरी ओवर में कहानी बदल गई
जीत के लिए 19 रन और एक विकेट बचा था.यश गर्ग ने पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का जड़ा। 2 गेंदों में 7 चाहिए थे तो एक और छक्का.अंतिम गेंद पर एक रन लेकर उन्होंने मेरठ को अविश्वसनीय जीत दिला दी.यश ने 14 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए.

प्लेयर ऑफ द मैच यश गर्ग ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि मैच आखिरी तक ले जा सकते हैं. रिंकू सिंह ने कहा कि यश का कवर स्कूप चौका देखते ही लगा आज उसी का दिन है. वहीं काशी के कप्तान करण शर्मा ने माना कि अंतिम ओवर में मैच हाथ से निकला.

आज ये मैच खेले जाएंगे
शनिवार 15 अगस्त को दो मैच होंगे.दोपहर 3 बजे नोएडा किंग्स का सामना कानपुर सुपरस्टार्स से होगा, जबकि शाम 7.30 बजे लखनऊ फाल्कन्स और गोरखपुर लायंस आमने-सामने होंगे.

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