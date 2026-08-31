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यूपी टी-20 लीग; इकाना स्टेडियम में होंगे बचे मैच, जानिए कानपुर से लखनऊ क्यों शिफ्ट हुआ शेड्यूल?

ग्रीनपार्क में प्रेस वार्ता करते यूपी टी 20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर. ( Photo Credit; Media Cell, UPCA )

कानपुर : शहर में लगातार हो रही बारिश और मौसम की स्थितियों को देखते हुए यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के आगामी प्लेऑफ व फाइनल मैच को कानपुर से लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है. अब लीग के प्लेऑफ और फाइनल मैच पूर्व निर्धारित तिथियों में लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा, लीग प्रबंधन के लिए खिलाड़ियों के हित, सभी टीमों को समान एवं खेल के लिए बेहतर स्थितियां देना और मैचों की गुणवत्ता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. शहर में लगातार बारिश से मैचों को पूरा कराना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण खेल व खिलाड़ियों की प्रतिभाओं पर असर पड़ रहा है.

ऐसे में प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मैचों में सभी टीमों को पूरे 20 ओवर्स खेलने का समान और उचित अवसर मिलना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा हमने आने वाले दिनों में मौसम के पूर्वानुमान का अवलोकन किया जिसमें कानपुर में लगातार बारिश दिखाई जा रही है.

बारिश के चलते कम ओवर्स के मैच खेलने पड़े : चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा, यह निर्णय किसी एक टीम के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि खेल की निष्पक्षता और खिलाड़ियों के हित में लिया गया है. लगातार बारिश के करण गीली आउटफील्ड से खिलाड़ियों के लिए चोट का जोखिम बढ़ सकता है. मौसम के कारण मैचों के बार-बार बाधित होने और देर रात तक छोटे प्रारूप में मुकाबले समाप्त होने से खिलाड़ियों पर पड़ने वाली शारीरिक एवं मानसिक थकान को भी ध्यान में रखा गया है.