यूपी टी-20 लीग; लखनऊ के इकाना में 14 अगस्त को उद्घाटन मैच, कानपुर के ग्रीन पार्क में छह सितंबर को खेला जाएगा फाइनल
यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा.संजय कपूर ने बताया कि लीग को दो शहरों में आयोजित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 10:29 PM IST
कानपुर : यूपी टी-20 सीजन-4 को लेकर रविवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. टी-20 लीग दो शहरों में आयोजित किया जाएगा. उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता, यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर व यूपी गवर्निंग काउंसिल के सीनियर मेंबर संजीव कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले पर संयुक्त रूप से वार्ता की.
यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा.संजय कपूर ने बताया कि इस लीग को दो शहरों में आयोजित किया जाएगा. 14 अगस्त को लीग का धमाकेदार आगाज लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम से होगा, जबकि छह सितंबर को समापन कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम से होगा.
उन्होंने बताया कि लीग के दौरान कुल 34 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से शुरुआती 22 मैच (13 दिनों के अंदर) लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम में होंगे. जबकि बाकी प्लेऑफ के 12 मैच (11 दिनों में) कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कराए जाएंगे. इसके लिए यूपीसीए की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.
चेयरमैन डा. संजय कपूर ने बताया कि लीग के दौरान खिलाड़ियों पर पुरस्कार के तौर पर तीन करोड़ रुपये की बारिश होगी. जिसमें विजेता टीम को एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 60 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. इसी तरह अन्य शीर्ष टीमों को भी पुरस्कार राशि सौंपी जाएगी. उन्होंने बताया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को यूपी टी-20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है.
उन्होंने बताया कि टी-20 लीग के चौथे सीजन का मिनी ऑक्शन 24 जुलाई को आगरा में आयोजित होगा, जिसमें छह फ्रेंचाइजी के 45 खिलाड़ियों को स्लॉट उपलब्ध होंगे. यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन से "हर बाउंड्री एक नई हरियाली" अभियान की भी शुरुआत होगी, जिसमें हर चौके-छक्के पर एक पौधा रोपित किया जाएगा. वहीं, जितने चौके-छक्के लगेंगे, उतने पौधे सूबे के विभिन्न जिलों में लगाए जाएंगे.
यूपी टी-20 लीग के गवर्निंग काउंसिल के सीनियर मेंबर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस लीग में सभी 75 जिलों से क्रिकेट प्रेमियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. लीग के दौरान प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें लाखों रुपये के पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि सस्ती दरों पर क्रिकेट प्रेमियों को मैच देखने का मौका मिलेगा. लीग के दौरान कई सेलिब्रिटी भी शामिल होंगे.
यह भी पढ़ें : कानपुर के ग्रीन पार्क पर फिर ग्रहण, अब यूपी T20 लीग के मैच लखनऊ के इकाना में होंगे