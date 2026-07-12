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यूपी टी-20 लीग; लखनऊ के इकाना में 14 अगस्त को उद्घाटन मैच, कानपुर के ग्रीन पार्क में छह सितंबर को खेला जाएगा फाइनल

यूपी टी-20 लीग ( Photo credit: ETV Bharat )