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यूपी टी-20 लीग; बॉबी यादव-कार्तिक सिद्धू की नाबाद साझेदारी, नोएडा किंग्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को हराया

लखनऊ : बॉबी यादव और कार्तिक सिद्धू की शानदार नाबाद पारियों की बदौलत नोएडा किंग्स ने यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के दूसरे मैच में कानपुर सुपरस्टार्स को रोमांचक मैच में तीन विकेट से पराजित किया.







अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में नोएडा किंग्स ने 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 57 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बॉबी यादव और कार्तिक सिद्धू ने 78 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया.







बॉबी यादव ने 28 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 44 रन और कार्तिक सिद्धू ने 21 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 34 रन की पारी खेली. दोनों ने बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला और अंतिम ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को जीत दिला दी.





इससे पहले नोएडा किंग्स के कप्तान माधव कौशिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. नोएडा किंग्स के गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स को शुरुआत से ही दबाव में रखा. कानपुर की टीम ने 13 ओवर के भीतर 74 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे.





नोएडा किंग्स से बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट झटके. भारत की 2019 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे शिवा का साथ तेज गेंदबाज कुणाल त्यागी ने देते हुए 28 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए.





कानपुर के शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद यशोवर्धन सिंह और शुभम मिश्रा ने जिम्मेदारी संभाली. दोनों ने दबाव के बीच 43 गेंदों पर 59 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. यशोवर्धन ने 21 गेंदों पर 28 रन, जबकि शुभम मिश्रा ने 24 गेंदों पर 29 रन बनाए. इस साझेदारी की बदौलत कानपुर सुपरस्टार्स ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 134 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

