कानपुर में खेल प्रेमियों के लिये खुशखबरी! यूपी टी-20 लीग के मैच ग्रीन पार्क में होंगे, इकाना स्टेडियम में होगा उद्घाटन
भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने की पुष्टि, 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित है लीग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 6:06 PM IST
कानपुर : जिले के खेल प्रेमियों के लिये राहत की खबर है. 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित यूपी टी-20 लीग के मुकाबले ग्रीन पार्क में ही खेले जाएंगे. लीग का उद्घाटन इकाना स्टेडियम में होगा, जबकि सारे मैच और समापन ग्रीनपार्क स्टेडियम में कराने का फैसला हुआ है. शुक्रवार को इसकी पुष्टि भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने की है.
कानपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी!— Ramesh Awasthi (@irameshawasthi) July 3, 2026
यूपी टी20 लीग के जो मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शिफ्ट कर दिए गए थे, वे अब हमारे ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में ही खेले जाएंगे।
हमारे कानपुर की खेल विरासत को बचाने के लिए निरंतर किए गए प्रयासों को सफलता देने और इस पर तुरंत…
भाजपा सांसद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि यूपी टी-20 लीग का चौथा सीजन अब ग्रीनपार्क में नहीं होगा. जिसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता की. भाजपा सांसद का कहना था यूपीसीए पदाधिकारियों के फैसले से फैंस व क्रिकेट प्रेमी बहुत निराश थे. इसलिए उन्होंने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया और अब सारे मैच ग्रीनपार्क स्टेडियम में ही कराए जाएंगे.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उन्होंने लिखा कि "कानपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! यूपी टी20 लीग के जो मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शिफ्ट कर दिए गए थे, वे अब हमारे ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में ही खेले जाएंगे. हमारे कानपुर की खेल विरासत को बचाने के लिए निरंतर किए गए प्रयासों को सफलता देने और इस पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री का हृदय से आभार एवं धन्यवाद..."
बता दें कि यूपी टी-20 लीग को कराने के लिए उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में बैठक करने के बाद सारे मैच लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम में कराने का फैसला किया था. यूपीसीए पदाधिकारियों ने लीग के मैचों को लेकर 14 अगस्त से छह सितंबर तक की तिथि तय की थी.
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