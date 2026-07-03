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कानपुर में खेल प्रेमियों के लिये खुशखबरी! यूपी टी-20 लीग के मैच ग्रीन पार्क में होंगे, इकाना स्टेडियम में होगा उद्घाटन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )