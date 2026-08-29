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यूपी टी-20 लीग में काशी रुद्रास की पहली जीत; करन ने ठोंकी सेंचुरी, नोएडा 150 पर ऑलआउट

काशी रुद्रास के करन शर्मा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: यूपी टी 20 लीग के तहत कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में हुए मुकाबले के दौरान काशी रुद्रास की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है. काशी की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 217 रन बनाए. वहीं, जवाब में खेलने उतरी नोएडा सुपर किंग्स की टीम 18.4 ओवरों में 150 रनों पर हीं ऑल आउट हो गई. काशी रुद्रास के करन शर्मा ने तूफानी शतक जड़ा. इस तरह चार मैचों में लगातार हार के बाद काशी रुद्रास की टीम ने पहली जीत दर्ज की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी और करन शर्मा ने शानदार पारी खेली. अभिषेक ने 34 गेंदों पर स्टेडियम के हर कोने में शॉट्स लगाए और 63 रन बनाए. वहीं, करन शर्मा ने पहले ही मुकाबले में 51 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. करन ने पांच छक्के और 11 चौकों की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेली.