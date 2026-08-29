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यूपी टी-20 लीग में काशी रुद्रास की पहली जीत; करन ने ठोंकी सेंचुरी, नोएडा 150 पर ऑलआउट

चार मैचों में लगातार हार के बाद काशी को मिली पहली जीत. 18.4 ओवरों में नोएडा टीम 150 रनों पर ऑल आउट.

काशी रुद्रास के करन शर्मा.
काशी रुद्रास के करन शर्मा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 10:27 AM IST

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कानपुर: यूपी टी 20 लीग के तहत कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में हुए मुकाबले के दौरान काशी रुद्रास की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है. काशी की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 217 रन बनाए.

वहीं, जवाब में खेलने उतरी नोएडा सुपर किंग्स की टीम 18.4 ओवरों में 150 रनों पर हीं ऑल आउट हो गई. काशी रुद्रास के करन शर्मा ने तूफानी शतक जड़ा.

इस तरह चार मैचों में लगातार हार के बाद काशी रुद्रास की टीम ने पहली जीत दर्ज की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी और करन शर्मा ने शानदार पारी खेली.

अभिषेक ने 34 गेंदों पर स्टेडियम के हर कोने में शॉट्स लगाए और 63 रन बनाए. वहीं, करन शर्मा ने पहले ही मुकाबले में 51 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. करन ने पांच छक्के और 11 चौकों की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेली.

विकेट लेने की खुशी मनाते खिलाड़ी.
विकेट लेने की खुशी मनाते खिलाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

हालांकि टीम के अन्य खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके. वहीं, नोएडा सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए नमन तिवारी ने 49 रन देकर दो विकेट और बॉबी यादव ने 44 रन देकर दो विकेट झटके.

काशी रुद्रास का पहला विकेट 102 रनों पर गिरा. जब नोएडा सुपर किंग्स की टीम ने बैटिंग शुरू की तो ओपनर माधव कौशिक ने कुछ देर तक क्रीज पर रहकर 29 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली.

मगर, कोई और खिलाड़ी उनका लंबे समय तक साथ न दे सका. कप्तान प्रशांत वीर भी 23 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए. काशी रुद्रास की ओर से गेंदबाज विजय यादव ने चार विकेट झटके.

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