UP T20 League: काशी रुद्रास ने कानपुर सुपरस्टार्स को 8 विकेट से रौंदा! समीर रिजवी की पारी पर फिरा पानी
अभिषेक और करन शर्मा के बीच 135 रन की मैच जिताऊ साझेदारी, काशी रुद्रास ने कानपुर को 8 विकेट से हराया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 8:07 AM IST
लखनऊ: रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कप्तान समीर रिजवी की शानदार नाबाद 71 रन की पारी के बावजूद कानपुर सुपरस्टार्स का 163 रन का स्कोर काम नहीं आया. वहीं अभिषेक गोस्वामी (नाबाद 76) और कप्तान करन शर्मा (67) के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 135 रन की मैच जिताऊ साझेदारी के दम पर गत चैंपियन काशी रुद्रास ने यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के चौथे मुकाबले में कानपुर सुपरस्टार्स को आठ विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की. वहीं कानपुर सुपरस्टार्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा.
कानपुर की पारी: भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में काशी ने 164 रन का लक्ष्य 18.1 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल किया. मैच में काशी रुद्रास के कप्तान करन शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. काशी के गेंदबाजों ने शुरुआत में दबाव बनाया, लेकिन कानपुर के कप्तान समीर रिजवी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाल लिया. समीर रिजवी ने अपनी नाबाद 71 रन की शानदार पारी में सिर्फ 47 गेंदों का सामना करते हुए आठ चौके और दो छक्के लगाए. आदर्श सिंह और प्रियांशु पांडेय ने पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़े. आदर्श ने 23 गेंदों पर 22 और प्रियांशु ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए. दोनों के आउट होने के बाद रिजवी ने एक छोर संभाले रखा. कानपुर सुपरस्टार्स ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे और निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 163 रन बनाए.
इकाना में काशी का जादू!: 164 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी काशी रुद्रास को तीसरे ओवर में पहला झटका लगा. सलामी बल्लेबाज उवैश अहमद को तेज गेंदबाज विनीत पंवार ने आउट किया. उनका कैच कानपुर के कप्तान समीर रिजवी ने शानदार अंदाज में लपका. इसके बाद करन शर्मा ने अभिषेक गोस्वामी के साथ पारी को संभाला. दोनों ने पहले पावरप्ले में संभलकर बल्लेबाजी की और फिर रन गति बढ़ाते हुए कानपुर के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. अभिषेक गोस्वामी ने 52 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए. वहीं कप्तान करन शर्मा ने 44 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से 67 रन की शानदार पारी खेली. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 84 गेंदों पर 135 रन की मैच जिताऊ साझेदारी कर काशी की जीत लगभग तय कर दी.
मैच ऑफ द मैच: अभिषेक गोस्वामी को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. अंत में उपेंद्र यादव ने सात गेंदों पर नाबाद 18 रन बनाकर काशी को 18.1 ओवर में दो विकेट पर 167 रन तक पहुंचाया और टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की.
मैं हमेशा एक समय में एक गेंद पर ध्यान देता हूं. मैं कोई तय योजना बनाकर नहीं उतरता, खेल जैसे आगे बढ़ता है, उसी के हिसाब से बल्लेबाजी करता हूं. मेरा पूरा ध्यान गेंद पर रहता है. करन और मैं बचपन से साथ खेल रहे हैं, इसलिए हमारे बीच तालमेल बहुत अच्छा है और हम एक-दूसरे की बल्लेबाजी को अच्छी तरह समझते हैं. शुरुआत में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ध्यान से समझा कि कौन सी गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही है और कौन सी नहीं. एक बार क्रीज पर जमने के बाद इस पिच पर रन बनाना आसान हो गया.- अभिषेक गोस्वामी, मैच ऑफ द मैच
मैच की की शुरुआत सुहास एलवाई (आईएएस), सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने टॉस कराकर और पारंपरिक अंदाज में घंटा बजाकर की. इस अवसर पर यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह भी मौजूद रहे. सुहास एलवाई ने कहा कि यूपी टी-20 लीग प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देते हैं. उन्होंने दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई. डॉ. संजय कपूर ने कहा कि यूपी टी-20 लीग लगातार प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का मंच देने का काम कर रही है. लीग का उद्देश्य रोमांचक क्रिकेट के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है.
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