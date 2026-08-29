यूपी टी20 लीग में आचार संहिता का उल्लंघन करना तीन खिलाड़ियों को पड़ा भारी, UPCA ने किया सस्पेंड

यूपी टी20 लीग में आचार संहिता का उल्लंघन करना तीन खिलाड़ियों को पड़ा भारी, UPCA ने किया सस्पेंड
कानपुर में हुए T20 मैच में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर UPCA ने तीन खिलाड़ियों पर निलंबन और जुर्माने की सख्त कार्रवाई की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 8:19 PM IST
कानपुर: यूपी टी 20 लीग के तहत कानपुर में शुक्रवार को हुए काशी रुद्रास व नोएडा सुपर किंग्स के बीच मैच में तीन खिलाड़ियों को आचार संहिता का उल्लंघन करना भारी पड़ गया. बिना देरी के ही उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इन तीन खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई.
यूपीसीए मीडिया कमेटी के चेयरमैन मो. फहीम ने बताया, शुक्रवार को जब काशी रुद्रास व नोएडा सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ था उसी दौरान काशी रुद्रास के खिलाड़ी अभिषेक गोस्वामी व ऋषभ राजपूत और नोएडा किंग्स से कुणाल त्यागी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया. अभिषेक गोस्वामी पर खिलाड़ी, अंपायर और दर्शकों को धमकाने का आरोप था, जिसकी जांच हुई तो मामला सही निकला.
अभिषेक गोस्वामी सस्पेंड, अन्य खिलाड़ियों पर लगा जुर्माना: ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आगामी दिनों में होने वाले 29वें मैच में उन्हें मैच से सस्पेंड कर दिया गया. इसी तरह खिलाड़ी ऋषभ राजपूत ने किसी बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया. ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए, मैच फीस का 10 प्रतिशत राशि जुर्माना लगाया गया. इसी तरह नोएडा किंग्स के खिलाड़ी कुणाल त्यागी ने अंपायर्स के निर्देशों को नहीं माना.
अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाएगा एसोसिएशन: ऐसे में उन पर भी मैच फीस की 10 प्रतिशत राशि कटौती का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, सभी खिलाड़ियों को उनकी सजा से अवगत भी करा दिया गया है. यूपीसीए के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना था कि सभी खिलाड़ियों को मैदान पर खेल की गरिमा को बनाकर रखना होगा. अगर कोई खिलाड़ी खराब व्यवहार करता है, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
खिलाड़ियों को अनुशासित रहने की दी गई सलाह: खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. यूपीसीए मीडिया कमेटी के चेयरमैन मो. फहीम ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासित रहते हुए ही क्रिकेट खेलना होगा.
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