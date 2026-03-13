ETV Bharat / state

यूपी T20 लीग में दर्शकों की कमी होगी दूर; UPCA ने तैयार कर लिया है खास प्लान

कानपुर: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की ओर से यूपी T20 लीग का खाका तैयार किया जा रहा है. इस बार दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए UPCA खास तैयारियां भी कर रहा है. इस बार दो वेन्यू पर मैच होंगे और दो क्रिकेट टीमें भी बढ़ाई जा सकती हैं. UPCA पदाधिकारियों की मानें तो इस बार हर टीम के साथ एक मेंटर को जोड़ा जाएगा. वह खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में मौजूद रहकर उनका हौसला बढ़ाएंगे. IPL की तर्ज पर होने वाले इस प्रयोग में गोरखपुर की टीम से सांसद और अभिनेता रवि किशन मेंटर के तौर पर जुड़ चुके हैं. वहीं, अन्य टीमों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, अभिनेता सुनील शेट्टी, संजय दत्त जैसे अभिनेताओं से पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं. UPCA ने तैयार कर लिया है खास प्लान. (Video Credit: ETV Bharat)