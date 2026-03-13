ETV Bharat / state

यूपी T20 लीग में दर्शकों की कमी होगी दूर; UPCA ने तैयार कर लिया है खास प्लान

चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि भले ही पिछले लीग में दर्शकों का कम उत्साह दिखा, लेकिन इस बार मैदान में बूम दिखेगा.

यूपी T20 लीग में दर्शकों की कमी होगी दूर.
यूपी T20 लीग में दर्शकों की कमी होगी दूर. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
कानपुर: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की ओर से यूपी T20 लीग का खाका तैयार किया जा रहा है. इस बार दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए UPCA खास तैयारियां भी कर रहा है. इस बार दो वेन्यू पर मैच होंगे और दो क्रिकेट टीमें भी बढ़ाई जा सकती हैं.

UPCA पदाधिकारियों की मानें तो इस बार हर टीम के साथ एक मेंटर को जोड़ा जाएगा. वह खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में मौजूद रहकर उनका हौसला बढ़ाएंगे. IPL की तर्ज पर होने वाले इस प्रयोग में गोरखपुर की टीम से सांसद और अभिनेता रवि किशन मेंटर के तौर पर जुड़ चुके हैं.

वहीं, अन्य टीमों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, अभिनेता सुनील शेट्टी, संजय दत्त जैसे अभिनेताओं से पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं.

UPCA ने तैयार कर लिया है खास प्लान. (Video Credit: ETV Bharat)

चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि भले ही पिछले लीग मैचेस में दर्शकों का उत्साह कम रहा हो, पर इस सत्र में मैदान के अंदर बूम दिखेगा. खिलाड़ियों के साथ ही दर्शकों के लिए हम IPL की तर्ज पर व्यवस्थाएं कराने जा रहे है.

दो वेन्यू में होंगे मैच: यूपी गवर्निंग काउंसिल के सीनियर मेंबर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यूपी T20 लीग के अधिकतर मैच कानपुर के ग्रीनपार्क और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कराए जाएंगे. वाराणसी में भी नया स्टेडियम बनकर तैयार है. अगर परिस्थितियां अनुकूल हुईं, तो वहां भी मैच हो सकते हैं.

इसी तरह अभी तक जो यूपी T20 लीग में 6 शहरों से टीमें हिस्सा लेती रहीं हैं. इस सत्र में टीमों की संख्या 8 हो सकती है. दो नई टीमों ने जुड़ने का फैसला किया है. बहुत जल्द लीग का पूरा ड्यूल भी फाइनल हो जाएगा. सारे मैच अगस्त महीने में होंगे.

