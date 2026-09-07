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UP T20 League; दिव्यांश जोशी ने जड़ा जोशीला शतक, मेरठ ने लखनऊ को मात देकर दूसरी बार हासिल की जीत

UP T20 League; दिव्यांश जोशी ने जड़ा जोशीला शतक ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के फाइनल में मेरठ के दिव्यांश जोशी के शानदार शतक की बदौलत मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कंस को मात देकर दूसरी जीत का खिताब हासिल कर लिया है. लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई अंतरराष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में दिव्यांश जोशी ने महज 40 गेंदों में ही 105 रन ठोक डाले. इसके बाद 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ फाल्कन्स की पूरी टीम 16 ओवर में सिर्फ 109 रन ही बना पाई.



इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को हुई फाइनल मुकाबले में लखनऊ फाल्कंस के कप्तान भुवनेश्वर कुमार की टीम कोई करिश्मा नहीं कर पाई. ऐसे में पहली बार फाइनल में पहुंची लखनऊ फाल्कंस की टीम का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. जबकि मेरठ ने दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया. हालांकि लखनऊ के कप्तान भुवनेश्वर कुमार लगातार पूरी लीग में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फाइनल में कोई करिश्मा नहीं कर पाए. मेरठ के बल्लेबाजों के आगे लखनऊ का कोई गेंदबाज नहीं टिक पाया.

मेरठ के दिव्यांश जोशी ने लखनऊ की टीम के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा. सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. दिव्यांश ने अपनी पारी में 12 चौके व सात छक्के जड़े. दिव्यांश ने 37 गेंदों में शतक पूरा कर यूपी टी-20 लीग के इतिहास का सबसे तेज शतक भी जड़ा. इसके बाद 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ फाल्कन्स 16 ओवर में सिर्फ 109 रन ही बना पाई. मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कंस को 94 रन से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की. दिव्यांश ने अकेले जितने रन बनाए लखनऊ की पूरी टीम उससे सिर्फ चार रन ही ज्यादा बना पाई.

इसके पहले मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. स्वास्तिक चिकारा और दिव्यांश जोशी ने पहले विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी कर टीम को तेज शुरुआत दी. लखनऊ को पहली सफलता पांचवें ओवर में आईपीएल स्टार विप्रज निगम ने दिलाई. उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर स्वास्तिक चिकारा को आउट करते हुए ये साझेदारी तोड़ी.