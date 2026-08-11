यूपी टी-20 लीग; छह फ्रेंचाइजी टीमों के कप्तान ने विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात
गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन व छह फ्रेंचाइजी टीमों के कप्तान ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भेंट की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:03 PM IST
लखनऊ : टी-20 लीग सीजन-4 की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं. लीग के आगाज से पहले मंगलवार को यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर और सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों के कप्तान लीग की ट्रॉफी के साथ विधानसभा पहुंचे. वहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भेंट की. इस अवसर पर आगामी सीजन की तैयारियों एवं आयोजन को लेकर चर्चा हुई.
विधानसभा पहुंचने वाले खिलाड़ियों में गौर गोरखपुर लायंस के कप्तान आर्यन जुयाल, कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान समीर रिजवी, लखनऊ फाल्कन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार, काशी रुद्रास के करण शर्मा, नोएडा किंग्स के कप्तान माधव कौशिक मौजूद रहे. वहीं मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह की गैरमौजूदगी में स्वस्तिक चिकारा ने टीम का प्रतिनिधित्व किया.
आज विधान भवन में उत्तर प्रदेश टी-20 लीग सीजन-4 की ट्रॉफी के साथ यूपी टी-20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर जी एवं लीग की सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों के कप्तानों ने शिष्टाचार भेंट की।— Satish Mahana (@Satishmahanaup) August 11, 2026
इस अवसर पर आगामी सीजन की तैयारियों एवं आयोजन को लेकर चर्चा हुई।
विधान सभा पहुंचे… pic.twitter.com/vZ2vExrsle
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि "यूपी टी-20 लीग उत्तर प्रदेश का उत्सव है. उन्होंने लीग में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की."
यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि "यूपी टी-20 लीग के सीजन-4 को लेकर उत्साह है. विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात और उनके प्रोत्साहन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है."
उन्होंने कहा कि "यह लीग प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का महत्वपूर्ण मंच दे रही है. उम्मीद है कि इस सीजन में भी लीग नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देगी और प्रदेश में क्रिकेट को और मजबूती मिलेगी."
यूपी टी-20 लीग सीजन-4 की शुरुआत 14 अगस्त से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगी. लीग का फाइनल 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. लीग के पहले चरण के 22 मैच लखनऊ में 14 से 26 अगस्त तक, जबकि दूसरे चरण के प्लेऑफ और फाइनल सहित 12 मैच कानपुर में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक होंगे.
अंडर-19 विश्व कप 2020 की उपविजेता भारतीय टीम के कप्तान रह चुके प्रियम आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. यूपी टी-20 में लगातार चौथे सीजन में लखनऊ फाल्कन्स से खेल रहे प्रियम ने पिछले सत्र में 173.81 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी.
उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बीच एमआरएफ के स्टिकर लगाकर खेलना बड़े खिलाड़ी जैसा महसूस कराता था. प्रियम ने कहा कि लखनऊ फाल्कन्स को खिताब जिताकर ट्रॉफी उठाना उनका सबसे यादगार पल होगा. उन्होंने स्टूडेंट्स को सीख दी कि लक्ष्य हासिल न हो तो और मेहनत करनी चाहिए तथा लगातार सीखते रहना चाहिए.
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