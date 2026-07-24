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UP T20 League; आगरा में आज खुलेगी युवा क्रिकेटर्स की लॉटरी, 5 लाख से शुरू होगी बोली

UP T20 League 2026: आगरा में शुक्रवार होगा मिनी ऑक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश में यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की शुरूआत 14 अगस्त से होगी. इससे पहले आगरा में शुक्रवार को युवा क्रिकेटर्स की लॉटरी खुलेगी. बता दें, उत्तर प्रदेश क्रिकट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने यूपी टी-20 का मिनी ऑक्शन आगरा में शुक्रवार को होगा. जिसमें यूपी टी-20 लीग की सभी 6 फ्रेंचाइजी टीमें 250 से अधिक युवा क्रिकेटर पर बोली लगाऐंगी. जिसमें क्रिकेटर पर धन वर्षा होगी. यह जानकारी यूपीसीए के चेयरमैन डॉ. संजीव कपूर ने दी. उन्होंने बताया कि पहली बार यूपी टी-20 के मिनी ऑक्शन आगरा में सबसे खास होगा. यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आयोजित होने वाले यूपी टी 20 लीग मिली ऑक्शन को लेकर शुक्रवार को यूपीसीए ने आगरा में प्रेसवार्ता की. जिसमें यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि यूपी में IPL लेवल का नया मंच यूपी टी-20 लीग में चौके और छक्के लगेंगे तो गेंदबाजी से खूब गिल्लियां गिराएंगे. इस बार लखनऊ और कानपुर में लीग के मुकाबले होंगे. जो पहली बार ऐसा हो रहा है. जिसमें फॉर्मेट बदलकर दूसरे शहर में मैच कराए जा रहे हैं. यूपी टी-20 लीग का आयोजन आइपीएल की तर्ज पर हो रहा है. जिसमें आने वाले दर्शकों को आइपीएल जैसा अनुभव मिलेगा. यूपी टी-20 लीग के मिनी ऑक्शन में ऑक्शनर अंगद बेदी होंगे. मिनी ऑक्शन का प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा.