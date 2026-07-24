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UP T20 League; आगरा में आज खुलेगी युवा क्रिकेटर्स की लॉटरी, 5 लाख से शुरू होगी बोली

जियो हॉटस्टार पर होगा लाइव प्रसारण, 250 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली.

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UP T20 League 2026: आगरा में शुक्रवार होगा मिनी ऑक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:01 PM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश में यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की शुरूआत 14 अगस्त से होगी. इससे पहले आगरा में शुक्रवार को युवा क्रिकेटर्स की लॉटरी खुलेगी. बता दें, उत्तर प्रदेश क्रिकट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने यूपी टी-20 का मिनी ऑक्शन आगरा में शुक्रवार को होगा. जिसमें यूपी टी-20 लीग की सभी 6 फ्रेंचाइजी टीमें 250 से अधिक युवा क्रिकेटर पर बोली लगाऐंगी. जिसमें क्रिकेटर पर धन वर्षा होगी. यह जानकारी यूपीसीए के चेयरमैन डॉ. संजीव कपूर ने दी. उन्होंने बताया कि पहली बार यूपी टी-20 के मिनी ऑक्शन आगरा में सबसे खास होगा.

यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आयोजित होने वाले यूपी टी 20 लीग मिली ऑक्शन को लेकर शुक्रवार को यूपीसीए ने आगरा में प्रेसवार्ता की. जिसमें यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि यूपी में IPL लेवल का नया मंच यूपी टी-20 लीग में चौके और छक्के लगेंगे तो गेंदबाजी से खूब गिल्लियां गिराएंगे. इस बार लखनऊ और कानपुर में लीग के मुकाबले होंगे. जो पहली बार ऐसा हो रहा है. जिसमें फॉर्मेट बदलकर दूसरे शहर में मैच कराए जा रहे हैं. यूपी टी-20 लीग का आयोजन आइपीएल की तर्ज पर हो रहा है. जिसमें आने वाले दर्शकों को आइपीएल जैसा अनुभव मिलेगा. यूपी टी-20 लीग के मिनी ऑक्शन में ऑक्शनर अंगद बेदी होंगे. मिनी ऑक्शन का प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा.

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यूपी टी-20 लीग की 6 टीमें (Photo Credit; ETV Bharat)

5 लाख से शुरू होगी बोली: यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि आगरा में आयोजित होने वाली मिनी ऑक्शन में 250 युवा क्रिकेटर से अधिक पर बोली लगेगी. जिसमें 10 क्रिकेटर की बोली 5 लाख रुपये से शुरू होगी. इसके साथ ही 45 क्रिकेटर की बोली 3.5 लाख रुपये से शुरू होगी. इसके बाद बाकी क्रिकेटर की बोली 2.5 लाख रुपये से शुरू होगी. जिसमें हाल में स्पीड हंट से चुने गए 12 गेंदबाज भी बोली लगेगी. जिसके लिए यूपीसीए ने प्रदेश में स्पीड हंट इवेंट आयोजित किया था.

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लखनऊ में होने वाले मुकाबले (Photo Credit; ETV Bharat)

नोएडा सुपर किंग्स के पास सबसे अधिक रकम: चेयरमैन ने बताया कि लीग की सभी टीमों के पास क्रिकेटर पर बोली लगाने के लिए पर्याप्त बैलेंस है. जिसमें सबसे अधिक रकम नोएडा सुपर किंग्स के पास 80.60 लाख रुपये, कानपुर सुपरस्टार्स के पास 60 लाख रुपये, गोरखपुर लायंस के पास 55.90 लाख रुपये, काशी रुद्रास के पास 47.15 लाख रुपये, लखनऊ फाल्कंस के पास 30.20 लाख रुपये और मेरठ मावरिक्स के पास 28.70 लाख रुपये के पास रकम है.

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कानपुर में होने वाले मुकाबले (Photo Credit; ETV Bharat)
इन टीमों ने मेरठ के क्रिकेटर किए रिटेन-
  • मेरठ मेवरिक्स ने रितुराज शर्मा, दिव्यांश राजपूत, कार्तिक त्यागी, विजय कुमार
  • कानपुर सुपरस्टार ने समीर रिजवी, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार.
  • लखनऊ फाल्कंस ने भुवनेश्वर कुमार, प्रियम गर्ग.
  • काशी रुद्रास ने सुनील कुमार.
  • गोरखपुर लायंस ने हरदीप सिंह.
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यूपी में जल्द शुरू होगा महिला लीग: यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि यूपी टी20 लीग के तरह जल्द ही यूपी में महिला टी-20 लीग भी शुरू होगा. जिसको लेकर तैयारी चल रही है. जिससे यूपी की महिला क्रिकेटर को एक नया मंच मिलेगा. इसके साथ ही यूपी से और अच्छी महिला क्रिकेटर निकलेंगी जो देश और दुनिया में यूपी का नाम रोशन करेंगी.

वहीं, यूपी टी-20 लीग की प्रेसवार्ता में चेयरमैन डॉ. संजय कपूर साथ ही आगरा डिस्ट्रिक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन, उपाध्यक्ष राजेश सहगल, गवर्निंग काउंसिल टी 20 उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य संजीव कुमार सिंह और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया चेयर मैन मोहम्मद फहीम उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें- यूपी टी-20 लीग; आगरा में 24 को क्रिकेटरों पर होगी धन वर्षा, नीलामी से चमकेगी युवा क्रिकेटरों की किस्मत

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