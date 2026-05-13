कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला जाएगा यूपी टी-20 लीग का चौथा सीजन, छह सितंबर को होगा फाइनल
यूपी टी-20 लीग में छह टीमें खेलेंगी, सभी खिलाड़ी यूपी के होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 8:55 PM IST
कानपुर: उप्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा यूपी टी-20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से छह सितंबर तक कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. इस दौरान छह अलग-अलग टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ेंगे और सभी खिलाड़ी यूपी के होंगे. बुधवार को वार्ता कर ये जानकारी यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा.संजय कपूर ने दी.
उन्होंने बताया कि अगले माह से खिलाड़ियों के ट्रायल कैंप शुरू हो जाएंगे. सभी छह टीमों के खिलाड़ियों को ट्रायल कैंप में जगह दिया जाएगा. वहीं, इस टी-20 लीग में पूरे उप्र के खिलाड़ी शामिल होंगे, यूपी टी 20 लीग में गवर्निंग काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य संजीव कुमार सिंह ने कहा, इस लीग का मकसद, टैलेंटेड खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है, जिससे उनकी प्रतिभा पूरी दुनिया देख सके.
इस लीग में क्रिकेट प्रेमियों व फैंस का धमाल देखने को मिलेगा. बालीबुड अभिनेता से लेकर अन्य क्षेत्रों के हस्तियां व शख्सियतें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे. चेयरमैन डा.संजय कपूर ने कहा, हर फ्रेंचाइजी न्यूनतम छह और अधिकतम 12 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगी, जबकि हर टीम में 23 से 25 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे.
यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा, यूपी टी 20 लीग का प्रसारण दुनिया के 200 देशों में होगा. भारतीय क्रिकेट फैंस मैचों का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और अन्य फैंस सोनी व सोनी लाइव पर देख सकेंगे. मैच में प्रवेश टिकट से होगा या प्रवेश फ्री रहेगा इसे लेकर जल्द ही यूपीसीए के पदाधिकारी अंतिम फैसला लेंगे. उन्होंने ये भी बताया की यूपी टी-20 लीग की जो विजेता ट्राफी होगी उसका ट्राफी टूर कैंपेन भी चलाया जाएगा.
यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया, यूपी टी-20 लीग का यह चौथा सीजन होगा. इस सीजन से पहले अभी तक जो मैचेज कराए गए हैं, उससे यूपी के कई खिलाड़ी आईपीएल प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं. समीर रिजवी को आईपीएल में साढ़े आठ करोड़ रुपये में खरीदा गया हे. इसी तरह कई अन्य खिलाड़ियों को भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है.
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