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UP T-20; चौथे सीजन के टिकट लॉन्च, जानिए कितना है दाम, जैस्मीन सैंडलस और ऋषभ बिखेरेंगे सुरों का जादू

दो चरणों में मैच खेला जाएगा. पहला चरण 14 से 26 अगस्त तक लखनऊ में होगा. दूसरा चरण 28 अगस्त से कानपुर में होगा.

UP T-20 लीग के चौथे सीजन के टिकट लॉन्च.
UP T-20 लीग के चौथे सीजन के टिकट लॉन्च. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:49 PM IST

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लखनऊ : UP T-20 लीग के चौथे सीजन का शंखनाद सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो गया. समारोह में मुख्य अतिथि सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी ने लीग के उद्घाटन समारोह के टिकटों की लॉन्चिंग की. इकाना स्टेडियम में 14 अगस्त को होने वाले उद्घाटन समारोह में सुप्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा तथा प्रसिद्ध गायिका जैस्मीन सैंडलस अपनी प्रस्तुतियां देंगे. वहीं भव्य ड्रोन शो व आतिशबाजी से ऐसा नजारा पेश किया जाएगा जो यूपी में पहली बार दिखेगा. समारोह का संचालन सुप्रसिद्ध एंकर जतिन सप्रू करेंगे.

उद्घाटन की 4000 टिकट रियायती रेट पर लॉन्च की गई. इसमें अपर ब्लाक की टिकट 349 रुपए व लोअर विंग की टिकट 499 रुपए की होगी, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा. यह टिकट ई- ड्रिस्टिट एप पर भी मिलेंगे. मुख्य अतिथि अवनीश अवस्थी ने कहा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट के साथ-साथ अन्य खेलों में भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. इस बार लीग में छह टीमें भाग ले रही हैं, जिससे प्रदेश के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बार फिर बड़ा मंच मिलेगा.

उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में खेल अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है. लीग के समापन के बाद कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा. इसके अलावा वाराणसी का नया अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी जल्द प्रदेश को समर्पित किया जाएगा, जबकि गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है. आने वाले समय में प्रदेश को कई आधुनिक खेल सुविधाएं मिलने वाली हैं.

मुख्य अतिथि ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने पर भी जोर देते हुए सुझाव दिया कि यूपी टी-20 लीग की तर्ज पर महिला लीग भी शुरू की जानी चाहिए, जिसमें शुरुआती चरण में कम से कम चार टीमों को शामिल किया जाए. इसमें कानपुर की टीम ली जाये तो मैं इसमें पूरा सहयोग करुंगा. इस पर यूपी टी-20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जाएगा.

उन्होंने पैरा तीरंदाज शीतल देवी के संघर्ष और उपलब्धियों की भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि शीतल देवी ने अपने अदम्य साहस और प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है तथा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हैं. पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता व विश्व चैंपियनयशिप की स्वर्ण विजेता तीरंदाज शीतल देवी ने पैरों से निशाना लगाते हुए पदक जीता.

यूपी टी-20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि पहली बार लीग का आयोजन दो शहरों में किया जा रहा है. पहला चरण 14 से 26 अगस्त तक लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां उद्घाटन समारोह सहित कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे. इसके बाद दूसरा चरण 28 अगस्त से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां 12 मैच खेले जाएंगे. लीग का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा. उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजेगा.

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