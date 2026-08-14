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यूपी टी-20 लीग; ग्रीनपार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर, 28 अगस्त से होंगे मैच

यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि लखनऊ के इकाना व कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में मैच होंगे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:02 PM IST

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कानपुर : सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण के मैच कानपुर में 28 अगस्त से खेले जाएंगे. समय को देखते हुए अब उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से ग्रीनपार्क स्टेडियम में पिच बनाने से लेकर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है. तीन से चार पिचों पर सभी 12 मैच खेले जाएंगे. वहीं, स्टेडियम में फ्लड लाइट के बेहतर संचालन को लेकर भी कवायद जारी है. स्टेडियम की विभिन्न बालकनी में जो सीटें खराब हैं, उन्हें भी बदला जा रहा है.

ग्रीनपार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर (Video credit: ETV Bharat)

उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का मानना है कि 28 अगस्त से जब मैच शुरू होंगे तो 20 हजार से अधिक दर्शक स्टेडियम आ सकते हैं. वहीं, शुक्रवार से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग की शुरुआत होगी.

यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि लीग के चौथे सीजन में सारे मैच लखनऊ के इकाना व कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में कराए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं. शानदार व जोरदार आगाज में लीग का उद्घाटन व समापन होगा. क्रिकेट फैंस व दर्शकों को ग्रीनपार्क स्टेडियम में 28 अगस्त से चौकों व छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी.


उन्होंने बताया कि लीग के दौरान खिलाड़ियों पर पुरस्कार के तौर पर तीन करोड़ रुपये की बारिश होगी. जिसमें विजेता टीम को एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 60 लाख रुपये मिलेंगे. इसी तरह अन्य शीर्ष टीमों को भी पुरस्कार राशि सौंपी जाएगी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को यूपी टी-20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है.

ग्रीनपार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर (Video credit: ETV Bharat)

कानपुर में ग्रीनपार्क स्टेडियम में बंदरों के लिये खास तैयारी : यूपी टी-20 लीग मैच में बंदर किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें इसके लिये भी तैयारी की गई है. उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से नरेंद्र यादव को ग्रीनपार्क स्टेडियम में तैनात किया गया है.

नरेंद्र यादव बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा वन विभाग से ट्रेनिंग ली है. उन्होंने बताया कि अब तो मेरी गाड़ी का हार्न तक बंदर पहचानते हैं. उन्होंने बताया कि अगर वह आवाज दे दें तो फौरन ही स्टेडियम या किसी दूसरे स्थान से दूर चले जाते हैं. उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से इंडियन एयर फोर्स के साथ काम कर रहे हैं. वह बताते हैं कि 24 जुलाई से वह ग्रीनपार्क स्टेडियम में आ चुके हैं और अब आगामी छह सितंबर तक यहां रहेंगे.

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