UP T-20 लीग का मिनी ऑक्शन; करन को कानपुर सुपरस्टार्स ने 23 लाख में खरीदा, BCCI उपाध्यक्ष बोले- रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे
मिनी ऑक्शन में 45 क्रिकेटर का चयन होना है. 10 क्रिकेटर की बोली पांच लाख रुपए से शुरू हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 7:58 PM IST
आगरा : यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के लिए आगरा में मिनी ऑक्शन शुक्रवार शाम चार बजे शुरू हुआ. उत्तर प्रदेश क्रिकट एसोसिएशन (यूपीसीए) यूपी टी-20 के लिए मिनी ऑक्शन करा रहा है. मेरठ के बल्लेबाज शिवम चौधरी को गोरखपुर लायंस ने 21 लाख रुपए में खरीदा है. शिवम की बेस प्राइस पांच लाख रुपए थी. मेरठ के स्पिनर करन शर्मा को कानपुर सुपरस्टार्स ने 23 लाख रुपए में खरीदा है. करन की बेस प्राइस पांच लाख रुपए थी. मुरादाबाद के शिवा सिंह को नोएडा किंग्स ने 17.50 लाख में खरीदा है. शिवा सिंह की पांच लाख रुपए बेस प्राइस थी.
मेरठ के बल्लेबाज शोयब सिद्दकी को 11.25 लाख रुपए में नोएडा किंग्स ने खरीदा है. शोयब की बेस प्राइस 3.5 लाख रुपए थी. शौर्य सिंह को 3.50 रुपए में नोएडा किंग्स ने लिया है. अंचित यादव को नोएडा किंग्स ने 5 लाख रुपए में खरीदा है. मोहम्मद अमान 3.50 लाख में कानपुर सुपरस्टार्स ने लिया है. शिवम बंसल को कानपुर सुपरस्टार्स ने 3.50 लाख रुपए में खरीदा है.
मोहम्मद शरीम को काशी रुद्रांश ने 17.50 लाख रुपए में खरीदा है. विजय यादव को भी काशी ने 5 लाख रुपए में लिया है. अजय कुमार को कानपुर सुपरस्टार्स ने 2.50 लाख रुपए में लिया है.
टीम में कौन होगा, सिलेक्टर तय करते हैं : बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अभी टीम इंडिया में खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे. उनको लेकर जो अटकलें लगाई जा रहीं हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं. शुभमन गिल और गौतम गंभीर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि टीम में कौन खेलेगा, यह सिलेक्टर तय करते हैं.
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को मिनी ऑक्शन का शुभारंभ किया. राजीव शुक्ला ने बताया कि यूपी टी-20 लीग प्रदेश में युवा क्रिकेटरों के लिए एक बड़ा मंच है. इससे यूपी के खिलाड़ियों को बहुत फायदा हो रहा है. IPL में सबसे ज्यादा यूपी के 18 खिलाड़ी खेल रहे हैं. IPL की टीमों ने यूपी टी-20 लीग में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को अपनी टीमों में शामिल किया.
282 खिलाड़ी हो रहे शामिल : राजीव शुक्ला ने कहा, यूपी टी 20 लीग में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने आईपीएल टीमों के मैनेजर आते हैं. खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हैं. उसी आधार पर बोली लगाई जाती है. इस बार 282 खिलाड़ी मिनी एक्शन में शामिल हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आगरा में पहली बार यूपी टी 20 लीग मिनी ऑक्शन किया जा रहा है. 45 क्रिकेटर चुन जाएंगे. लीग की सभी छह टीमों के प्रबंधन शामिल हैं. इस बार लखनऊ और कानपुर में लीग के मुकाबले होंगे. यूपी टी-20 लीग के मिनी ऑक्शन का प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया जा रहा है.
38 तेज गेंदबाज के लिए बड़ा मंच : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि यूपी में तेज गेंदबाज की खोज के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्पीड स्टार, स्पीड हट इवेंट शहरों में आयोजित किए गए. जिसमें 135 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर वाले गेंदबाज को चुना गया है. जिसे यूपी से ज्यादा से ज्यादा तेज गेंदबाज निकले. इनमें से सबसे ज्यादा रफ्तार वाले 38 खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में भी शामिल किया गया है. स्पीड हंट में अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाकर आए युवा क्रिकेटरों के लिए नए अवसर है और एक बड़ा मंच है.
पांच लाख से शुरू हुई बोली : यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि मिनी ऑक्शन में 282 युवा क्रिकेटर शामिल हैं. मिनी ऑक्शन में 45 क्रिकेटर का चयन होना है. 10 क्रिकेटर की बोली पांच लाख रुपए से शुरू हुई है. इसके साथ ही 45 क्रिकेटर की बोली 3.5 लाख रुपए से और बाकी क्रिकेटर की बोली 2.5 लाख रुपए से शुरू होगी. मिनी ऑक्शन में यूपी स्पीड हंट से चुने 12 गेंदबाज भी शामिल हैं.
नोएडा सुपर किंग्स के पर्स में सबसे अधिक रकम थी : यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि लीग की सभी टीमों के पास क्रिकेटर पर बोली लगाने के लिए पर्याप्त बैलेंस है. जिसमें सबसे अधिक रकम नोएडा सुपर किंग्स के पास 80.60 लाख रुपए, कानपुर सुपरस्टार्स के पास 60 लाख रुपए, गोरखपुर लायंस के पास 55.90 लाख रुपए, काशी रुद्रांश के पास 47.15 लाख रुपए, लखनऊ फाल्कंस के पास 30.20 लाख रुपए और मेरठ मावरिक्स के पास 28.70 लाख रुपए हैं.
इन टीमों ने ये क्रिकेटर किए रिटेन
- मेरठ मेवरिक्स- रितुराज शर्मा, दिव्यांश राजपूत, कार्तिक त्यागी, विजय कुमार.
- कानपुर सुपरस्टार्स- समीर रिजवी, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार.
- लखनऊ फाल्कंस- भुवनेश्वर कुमार, प्रियम गर्ग.
- काशी रुद्रांश- सुनील कुमार.
- गोरखपुर लायंस- हरदीप सिंह.
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