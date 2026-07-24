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UP T-20 लीग का मिनी ऑक्शन; करन को कानपुर सुपरस्टार्स ने 23 लाख में खरीदा, BCCI उपाध्यक्ष बोले- रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे

UP T-20 लीग का मिनी ऑक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के लिए आगरा में मिनी ऑक्शन शुक्रवार शाम चार बजे शुरू हुआ. उत्तर प्रदेश क्रिकट एसोसिएशन (यूपीसीए) यूपी टी-20 के लिए मिनी ऑक्शन करा रहा है. मेरठ के बल्लेबाज शिवम चौधरी को गोरखपुर लायंस ने 21 लाख रुपए में खरीदा है. शिवम की बेस प्राइस पांच लाख रुपए थी. मेरठ के स्पिनर करन शर्मा को कानपुर सुपरस्टार्स ने 23 लाख रुपए में खरीदा है. करन की बेस प्राइस पांच लाख रुपए थी. मुरादाबाद के शिवा सिंह को नोएडा किंग्स ने 17.50 लाख में खरीदा है. शिवा सिंह की पांच लाख रुपए बेस प्राइस थी. मेरठ के बल्लेबाज शोयब सिद्दकी को 11.25 लाख रुपए में नोएडा किंग्स ने खरीदा है. शोयब की बेस प्राइस 3.5 लाख रुपए थी. शौर्य सिंह को 3.50 रुपए में नोएडा किंग्स ने लिया है. अंचित यादव को नोएडा किंग्स ने 5 लाख रुपए में खरीदा है. मोहम्मद अमान 3.50 लाख में कानपुर सुपरस्टार्स ने लिया है. शिवम बंसल को कानपुर सुपरस्टार्स ने 3.50 लाख रुपए में खरीदा है. मोहम्मद शरीम को काशी रुद्रांश ने 17.50 लाख रुपए में खरीदा है. विजय यादव को भी काशी ने 5 लाख रुपए में लिया है. अजय कुमार को कानपुर सुपरस्टार्स ने 2.50 लाख रुपए में लिया है. राजीव शुक्ला ने कहा, रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं. (Video Credit; ETV Bharat) टीम में कौन होगा, सिलेक्टर तय करते हैं : बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अभी टीम इंडिया में खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे. उनको लेकर जो अटकलें लगाई जा रहीं हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं. शुभमन गिल और गौतम गंभीर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि टीम में कौन खेलेगा, यह सिलेक्टर तय करते हैं. बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को मिनी ऑक्शन का शुभारंभ किया. राजीव शुक्ला ने बताया कि यूपी टी-20 लीग प्रदेश में युवा क्रिकेटरों के लिए एक बड़ा मंच है. इससे यूपी के खिलाड़ियों को बहुत फायदा हो रहा है. IPL में सबसे ज्यादा यूपी के 18 खिलाड़ी खेल रहे हैं. IPL की टीमों ने यूपी टी-20 लीग में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को अपनी टीमों में शामिल किया.