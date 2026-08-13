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UP T-20 लीग; 14 अगस्त से होगा आगाज, किस टीम में कौन खेल रहा पता नहीं, 6 टीमें ले रहीं हिस्सा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी टीमों के कप्तान मौजूद रहे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : UP T20 लीग के चौथे सीजन का आगाज शुक्रवार शाम (14 अगस्त) को इकाना स्टेडियम में होगा. स्टेडियम में शंकर महादेवन और संगीतकारों की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. डिजनी हॉटस्टार के माध्यम से 150 देश में इस बार T20 लीग का प्रसारण किया जाएगा. लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी की छह टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं. सारी तैयारी को लेकर गुरुवार दोपहर T20 लीग की प्रबंधन कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जहां प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष संजय कपूर के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि किस टीम में कौन-कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं. मौके पर केवल कप्तान मौजूद थे. टीम की सूची नदारद थी. इसको लेकर सवाल किया गया तो संजय कपूर ने बस इतना कहा, बहुत जल्दी ही टीम की सूची भी दे दी जाएगी. डिजनी हॉटस्टार पर होगा प्रसारण. (Video Credit; ETV Bharat) कानपुर में होगा फाइनल : यूपी टी 20 लीग का आयोजन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) द्वारा किया जा रहा है. यूपी T20 लीग के अध्यक्ष संजय कपूर ने बताया, उत्तर प्रदेश क्रिकेट को आईपीएल स्तर का नया मंच देने के लिए यूपी टी 20 लीग का चौथा सीजन शुरू होने जा रहा है. लीग की शुरुआत 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से होगी और फाइनल मैच छह सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरे शहरों में भी कराए जाएंगे मैच : संजय कपूर ने बताया, लीग मुख्य रूप से लखनऊ और कानपुर में खेली जाएगी. इसके बाद फार्मेट बदलकर दूसरे शहरों में भी मैच कराए जाएंगे. पूरा आयोजन आईपीएल की तर्ज पर होगा, जिससे दर्शकों को आईपीएल जैसा अनुभव मिलेगा. प्रेस वार्ता में लखनऊ के कप्तान भुवनेश्वर कुमार, मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह, नोएडा के माधव कौशिक, कानपुर के समीर रिजवी, वाराणसी के उप कप्तान भूपेंद्र यादव, गोरखपुर के कप्तान भी मौजूद रहे.