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UP T-20 लीग; 14 अगस्त से होगा आगाज, किस टीम में कौन खेल रहा पता नहीं, 6 टीमें ले रहीं हिस्सा

लीग के शुरू होने से पहले प्रबंधन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. लेकिन खिलाड़ियों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी टीमों के कप्तान मौजूद रहे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी टीमों के कप्तान मौजूद रहे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 5:46 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 6:13 PM IST

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लखनऊ : UP T20 लीग के चौथे सीजन का आगाज शुक्रवार शाम (14 अगस्त) को इकाना स्टेडियम में होगा. स्टेडियम में शंकर महादेवन और संगीतकारों की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. डिजनी हॉटस्टार के माध्यम से 150 देश में इस बार T20 लीग का प्रसारण किया जाएगा. लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी की छह टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं.

सारी तैयारी को लेकर गुरुवार दोपहर T20 लीग की प्रबंधन कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जहां प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष संजय कपूर के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि किस टीम में कौन-कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं. मौके पर केवल कप्तान मौजूद थे. टीम की सूची नदारद थी. इसको लेकर सवाल किया गया तो संजय कपूर ने बस इतना कहा, बहुत जल्दी ही टीम की सूची भी दे दी जाएगी.

डिजनी हॉटस्टार पर होगा प्रसारण. (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर में होगा फाइनल : यूपी टी 20 लीग का आयोजन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) द्वारा किया जा रहा है. यूपी T20 लीग के अध्यक्ष संजय कपूर ने बताया, उत्तर प्रदेश क्रिकेट को आईपीएल स्तर का नया मंच देने के लिए यूपी टी 20 लीग का चौथा सीजन शुरू होने जा रहा है. लीग की शुरुआत 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से होगी और फाइनल मैच छह सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा.

दूसरे शहरों में भी कराए जाएंगे मैच : संजय कपूर ने बताया, लीग मुख्य रूप से लखनऊ और कानपुर में खेली जाएगी. इसके बाद फार्मेट बदलकर दूसरे शहरों में भी मैच कराए जाएंगे. पूरा आयोजन आईपीएल की तर्ज पर होगा, जिससे दर्शकों को आईपीएल जैसा अनुभव मिलेगा. प्रेस वार्ता में लखनऊ के कप्तान भुवनेश्वर कुमार, मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह, नोएडा के माधव कौशिक, कानपुर के समीर रिजवी, वाराणसी के उप कप्तान भूपेंद्र यादव, गोरखपुर के कप्तान भी मौजूद रहे.

महिला लीग की तैयारी : यूपी T 20 में 250 खिलाड़ियों से अधिक पर बोली लगाई गई थी. 10 खिलाड़ी पांच लाख रुपये में, 45 खिलाड़ी साढ़े तीन लाख रुपये में और बाकी खिलाड़ी ढाई लाख रुपये में खरीदे गए. संजय कपूर ने बताया, यूपी T20 लीग की तरह जल्द ही महिला लीग भी शुरू की जाएगी और इसकी तैयारी चल रही है. लीग का प्रसारण जियो और हाटस्टार पर किया जाएगा. यह लीग यूपी के युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराएगी.

हर टीम में 25 खिलाड़ी : इस लीग को लेकर सबसे बड़ा सवाल सामने आया कि कई खिलाड़ियों ने चयन न होने की शिकायत की है. प्रेस वार्ता में भी टीम के खिलाड़ियों के नाम सार्वजनिक नहीं किया गए. हर टीम में 25 खिलाड़ी हैं. कप्तान और उप कप्तान के अतिरिक्त बाकी किसी खिलाड़ी की जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है.

भुवनेश्वर कुमार बोले- सभी 25 खिलाड़ियों के दम से जीतेंगे टूर्नामेंट: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रहे भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था. उनसे जब पूछा गया कि इसी प्रदर्शन के दम पर क्या वे टीम को टूर्नामेंट जिताएंगे. जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अकेला खिलाड़ी टीम में नहीं हूं, हम 25 की टीम है और सभी खिलाड़ी अपना जोर लगा देंगे.

रिंकू सिंह का दावा- हम जितने का भरपूर प्रयास करेंगे: भारतीय T 20 टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कहा कि हमारे मेरठ की टीम भी जोरदार है. हम भी जीत के लिए हर संभव प्रयास करने आए हैं और इस बार चैंपियन बनने की पूरी संभावना है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 6:13 PM IST

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