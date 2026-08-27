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इकाना में बना रिकॉर्ड; UP T-20 पर नहीं चला बारिश का जोर, खेले गए सभी 22 मुकाबले

बारिश के कारण मैच रद्द होने की खबरों के बीच इकाना स्टेडियम के प्रबंधन ने शत प्रतिशत मैच आयोजन का रिकॉर्ड बनाया है.

इकाना में बारिश के बाद खेले गए मैच.
इकाना में बारिश के बाद खेले गए मैच. (Photo Credit; UPCA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 7:25 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश टी-20 लीग 2026 का लखनऊ चरण बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो गया है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लगातार बारिश के बावजूद एक भी मैच रद्द नहीं हुआ और तय कार्यक्रम के सभी 22 मुकाबले सफलतापूर्वक आयोजित किए गए.

देश के कई घरेलू टूर्नामेंटों में बारिश और गीले मैदान के कारण मैच रद्द होने की खबरों के बीच इकाना स्टेडियम के प्रबंधन ने शत प्रतिशत मैच आयोजन का रिकॉर्ड बनाया है. हालांकि कुछ मुकाबलों में बारिश के कारण ओवरों में कटौती करनी पड़ी और डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति का इस्तेमाल किया गया.

इकाना स्टेडियम के चीफ क्यूरेटर संजीव अग्रवाल ने बताया, स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम निर्माण के समय से ही आधुनिक तकनीक से बनाया गया है. उन्होंने कहा कि अक्सर अच्छे ड्रेनेज सिस्टम रखरखाव के अभाव में पाइपलाइन ब्लॉक होने से धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन इकाना में रोजाना मेंटेनेंस किया जाता है.

बारिश कितनी भी तेज हो, बारिश थमने के अधिकतम 45 मिनट के भीतर मैदान को खेलने योग्य बना दिया जाता है. इस सीजन की तैयारी आईपीएल के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी. बीसीसीआई के दिशा निर्देशों और टर्फ साइंस प्रोटोकॉल के तहत प्री सीजन मेंटेनेंस किया गया.

सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया में 15 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार मैदान को और बेहतर बनाने के लिए 32 दिन तक विशेष मेंटेनेंस चलाया गया. इस दौरान डीप टाइनिंग और कोरिंग की गई, जिससे जमीन के अंदर पानी सोखने की क्षमता बढ़ गई और सतह का पानी तेजी से बाहर निकलने लगा.

उन्होंने कहा कि उनकी टीम का एकमात्र लक्ष्य कम से कम समय में सूखा मैदान और तैयार पिच खिलाड़ियों को सौंपना होता है, ताकि खेल का एक भी मिनट बर्बाद न हो. फैंस और मीडिया से मिल रही सराहना के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया.

लखनऊ में 14 से 26 अगस्त तक चले इस चरण के बाद अब लीग का कारवां कानपुर शिफ्ट हो रहा है. 40 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर चुके ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक लीग के शेष मुकाबले, प्लेऑफ और फाइनल खेले जाएंगे. यूपीसीए अधिकारियों के अनुसार लखनऊ की सफलता के बाद कानपुर चरण के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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