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मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय की 20 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है. पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार.

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मेरठ में 20 साल की छात्रा प्रिया की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 5:14 PM IST

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मेरठ: यूपी के मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित शोभित विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हॉस्टल के एक कमरे में 20 साल की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया. छात्रा की पहचान प्रिया के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और यहां रहकर BCA की पढ़ाई कर रही थी.

जानकारी के अनुसार, छात्रा का शव कमरे में मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन आनन-फानन में उसे एसडीएस ग्लोबल हास्पिटल ले गए. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है.

पल्लवपुरम थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि उन्हें अस्पताल प्रबंधन के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि ये आत्महत्या है, प्राकृतिक मौत या कुछ और?

थाना प्रभारी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया है. बिहार से उनके मेरठ पहुंचने का इंतज़ार किया जा रहा है. फिलहाल, हॉस्टल के अन्य छात्रों और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के समय की कड़ियों को जोड़ा जा सके.

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