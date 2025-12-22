ETV Bharat / state

यूपी में नई परियोजनाओं पर 6,127.68 करोड़ रुपये होंगे खर्च; विधानसभा में 24,486.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश

मंत्री ने कहा, अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश को औद्योगिक, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करते वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 22, 2025 at 2:06 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,486.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में पेश मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का था.

अब जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए 24 हजार 486.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इसमें से 18,379.30 करोड़ रुपये राजस्व खाते (दैनिक खर्च) के लिए और 6,127.68 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते (नई परियोजनाएँ एवं संपत्ति निर्माण) के लिए रखे गए हैं.

मंत्री ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया है. औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), बिजली क्षेत्र (पावर सेक्टर), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगर विकास,तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण,चिकित्सा शिक्षा, गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग, इन सारे विभागों के लिए बजट घोषित किया गया है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि यह अनुपूरक बजट राज्य के तेजी से विकास और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया है. इससे नई फैक्ट्रियां, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, बिजली परियोजनाएं और शहरों का विकास तेज होगा. साथ ही किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान में भी मदद मिलेगी.

विपक्ष ने बजट पर चर्चा की मांग की है. सदन में मंगलवार से इस पर विस्तार से बहस होगी. सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कुल मिलाकर यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश को औद्योगिक, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

