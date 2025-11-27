ETV Bharat / state

यूपी के इस सरकारी विभाग के कर्मचारियों की 5 दिसंबर तक सभी छुट्टियां रद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर का बुधवार को राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम हज एवं वक्फ दानिश आज़ाद अंसारी ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बोर्ड के सभी कक्षों का गहन निरीक्षण किया. रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों को शीघ्र डिजिटल करने के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सभी फाइलों और दस्तावेज़ों का सही ढंग से रखरखाव सुनिश्चित किया जाए. इस दौरान उन्होंने पांच दिसंबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद करने का आदेश दिया.









समीक्षा बैठक भी की: निरीक्षण के बाद मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मासूम अली सरवर के साथ समीक्षा बैठक भी की. बैठक में केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, जो करीब सवा दो लाख के आसपास है. ऐसे में प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का तेजी से पंजीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है.







मंत्री ने दिए निर्देश: मंत्री ने निरीक्षण के बाद एक समाचार एजेंसी से बातचीत में 5 दिसंबर तक विभागीय छुट्टी पर रोक लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 5 दिसंबर तक वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी. इस अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा, ताकि पंजीकरण के कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न रहे. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं.





कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया: मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को बीते करीब 50 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है. इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात भी की है. मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा.







क्यूआर कोड भी जारी किया गया: उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा अब दफा 37 के लिए क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है, जिससे प्रदेशभर के मुतवल्ली अब घर बैठे ही दफा 37 प्राप्त कर सकेंगे. दफा 37 वह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसके बिना उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का पंजीकरण संभव नहीं है. मंत्री ने इसे वक्फ बोर्ड की डिजिटल दिशा में एक सराहनीय पहल बताया.





वक्त संपत्तियों का उपयोग अच्छे कामों में होगा: मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो. इन संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन और शादी घर बनाए जाएं, ताकि गरीब और पसमांदा मुसलमानों को इसका सीधा लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है और आज की बैठक में इसी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.





