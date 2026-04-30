गन्ना किसानों के लिए जरूरी सूचना: 1 मई से शुरू हो रहा सर्वेक्षण, ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 के लिए 1 मई से गन्ना सर्वेक्षण अभियान शुरू होग. किसानों को अपना ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरना अनिवार्य है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 8:40 PM IST
मेरठ: आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए नई गन्ना सर्वेक्षण नीति लागू कर दी गई है, जिसके तहत 1 मई से प्रदेश भर में सर्वेक्षण कार्य शुरू होने जा रहा है. यह व्यापक सर्वे अभियान 30 जून 2026 तक जारी रहेगा, जिसे लेकर गन्ना उत्पादक किसानों का जागरूक होना बेहद आवश्यक है. उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी यूपी को गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है, जहां गन्ने की बम्पर पैदावार होती है.
मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त राजीव राय ने बताया कि आगामी सत्र के लिए नई नीति के तहत विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है.
स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत सर्वे: गन्ना उत्पादन का सटीक आकलन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह सर्वे 'स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट' के अंतर्गत जी.पी.एस. (GPS) तकनीक के माध्यम से किया जाएगा. किसानों द्वारा बोए गए गन्ने का विवरण संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जहाँ प्रत्येक किसान को अपना घोषणा-पत्र स्वयं ऑनलाइन भरना अनिवार्य है. उप गन्ना आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि कोई किसान निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका गन्ना सट्टा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्वे टीम के आने की तारीख और इंचार्ज का मोबाइल नंबर एसएमएस (SMS) के जरिए किसानों को 3 दिन पहले ही मिल जाएगा.
संयुक्त टीम करेगी सर्वेक्षण कार्य: यह सर्वेक्षण एक संयुक्त टीम के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल के कर्मचारी और संबंधित किसान की उपस्थिति अनिवार्य होगी. प्रत्येक सर्किल के लिए एक प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा. सर्वेक्षण के दौरान जी.पी.एस. का प्रयोग करते समय कम्प्यूटरीकृत केन रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर सर्वे टीम द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यालय और परिक्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा.
पोर्टल और ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी: किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल या नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर वेबसाइट CaneUp Portal (https://caneup.in) के माध्यम से सर्वे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए eGANNA ऐप के माध्यम से भी किसान अपने सर्वे और गन्ना पर्ची से संबंधित सभी अपडेट आसानी से देख सकेंगे. यह डिजिटल व्यवस्था किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान और बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. किसानों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरकर अपनी गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करें.
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