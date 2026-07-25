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यूपी में गन्ना किसानों के लिए नई व्यवस्था: स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल का भू-लेखों से होगा API मिलान

उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना सर्वेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए 'स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल' का भू-राजस्व अभिलेखों से API मिलान करा रही है.

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पहले चरण में 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों का होगा सत्यापन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:14 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना सर्वेक्षण और सट्टा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिरहित और किसान हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और शासन के निर्देश पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग अब स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज गन्ना क्षेत्रफल का मिलान भू-राजस्व अभिलेखों से API के माध्यम से करेगा. इससे पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित होगी और फर्जी प्रविष्टियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा.

अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई: अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर और देवरिया परिक्षेत्र के सभी अधिकारियों एवं फील्ड कार्मिकों के लिए स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल के डाटा की राजस्व अभिलेखों से मैपिंग संबंधी वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव तथा गन्ना पर्यवेक्षकों को डाटा सत्यापन की प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और मैपिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सत्यापन कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.

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गन्ना सर्वे और सट्टा प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा के लिए नई तकनीक लागू: गन्ना आयुक्त के निर्देशानुसार विशेष सत्यापन अभियान के पहले चरण में एक हेक्टेयर से अधिक गन्ना क्षेत्रफल वाले किसानों के आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा. विभाग का मानना है कि इससे बड़े क्षेत्रफल के नाम पर की गई फर्जी प्रविष्टियों पर रोक लगेगी और तथाकथित गन्ना माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा. भू-राजस्व अभिलेखों और स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल के आंकड़ों के मिलान के बाद केवल वास्तविक और पात्र किसानों का ही गन्ना क्षेत्रफल पोर्टल पर दर्ज रहेगा, जिससे गन्ना आपूर्ति और भुगतान व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनेगी.

किसानों को मिलेगा 63 बिंदुओं का ब्योरा: विभाग के अनुसार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता बढ़ाना तथा फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण डाटा का पूरी तरह उन्मूलन करना है. नई व्यवस्था लागू होने से गन्ना सर्वेक्षण, सट्टा निर्धारण और गन्ना आपूर्ति संबंधी प्रक्रियाओं में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को मिलेगा. अभियान के तहत किसानों को उनके गन्ना सर्वे और सट्टा से जुड़े 63 महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

मौके पर ही होगा गन्ना सर्वे, आपत्तियों का निस्तारण: यदि किसी किसान को सर्वेक्षण या सट्टा से संबंधित कोई आपत्ति या शिकायत होगी तो उसका मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा. इससे किसानों को विभागीय कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा. गन्ना आयुक्त ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहकारी गन्ना विकास समितियों के अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा. उनका कहना है कि भू-राजस्व अभिलेखों और स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल के आंकड़ों के तकनीकी समन्वय से गन्ना सर्वेक्षण प्रणाली और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनेगी. इससे वास्तविक गन्ना किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी और प्रदेश में गन्ना विकास की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी.

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