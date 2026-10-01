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यूपी दरोगा भर्ती-2025: हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र वितरण पर लगाई रोक, उत्तर कुंजी विवाद पर सरकार से जवाब तलब

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर किसी भी पक्ष को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:11 PM IST

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​प्रयागराज : यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमांडर (पीएसी) और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहित अन्य संबंधित 4543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक सरकार की ओर से बार-बार स्थगन मांगे जाने पर लगाई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर व दो अन्य याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि याचिकाओं में परीक्षा की उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तरों की सत्यता और शुद्धता को चुनौती दी गई है. हालांकि भर्ती का अंतिम परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है.

​कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार/भर्ती बोर्ड की ओर से बार-बार स्थगन मांगा जा रहा था. मामले की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक उक्त विज्ञापन के क्रम में कोई भी नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए. साथ ही इस मामले को अन्य संबद्ध याचिकाओं के साथ नौ अक्टूबर को दोपहर दो बजे फ्रेश मामले के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर किसी भी पक्ष को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा. साथ ही विपक्षियों को विवादित प्रश्नों की उत्तर कुंजी के संबंध में याचिकाओं का परीक्षण कर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की छूट दी है.

यह भी पढ़ें : तीन दशक तक नहीं दाखिल किया जवाब, 1994 के अंतरिम आदेश का पालन न होने पर राज्य पर एक लाख रुपये हर्जाना

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