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यूपी दरोगा भर्ती-2025: हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र वितरण पर लगाई रोक, उत्तर कुंजी विवाद पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​प्रयागराज : यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमांडर (पीएसी) और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहित अन्य संबंधित 4543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक सरकार की ओर से बार-बार स्थगन मांगे जाने पर लगाई है.