रामपुर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, मौत

सभी छात्र रेनबो इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही बाइक पर सवार होके जा रहे थे.

Photo Credit; police department
परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत. (Photo Credit; police department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 5:05 PM IST

रामपुर: जनपद के थाना टांडा क्षेत्र से आज सुबह एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम सरकटहल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. चारों छात्र हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने एक ही मोटरसाइकिल से एग्जाम सेंटर पर जा रहे थे.

विद्यासागर मिश्र पुलिस अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय जब छात्र परीक्षा देने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 छात्रों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान विनय, मनु और अरुण के रूप में हुई है. इस हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना टांडा पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों छात्रों के शवों को पीएम के लिए भेजा. घायल छात्र को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि सभी छात्र रेनबो इंटर कॉलेज में पढ़ते थे.

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि ग्राम सरकटहल के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 बच्चों की मौत हो गई. एक घायल छात्र का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

