यूपी के छात्र ने बनाई AI कैमरा मशीन, जो अब जानवरों से किसानों के फसलों की सुरक्षा करेगा

गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने, किसान मित्र एआई आधारित कैमरा बनाया है. जो खेतों में जानवरों के घुसने से करीब 50 फीट दूरी से पहले ही हाथी, शेर जैसे कई अन्य जानवरों की आवाज निकालकर उसे डराकर भगाने में सक्षम है. बता दें इसमें लगी नीली-सफेद चमकीली लाइट भी उनके ऊपर प्रहार कर उन्हें खेतों से दूर भगा देता है.

गोरखपुर: यूपी में आवारा पशुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ते जा रहा है. आए दिन इन आवारा पशुओं के हमले में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. इसके साथ ही किसान भी इन जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर काफी परेशान रहते हैं. क्या वाकई अब खेतों में जानवरों का आतंक खत्म हो जाएगा? क्या है वह तकनीक? कौन है वो युवा प्रतिभा, जिसने बनाया है ऐसा अनोखा एआई कैमरा, जो फसलों को रात में जानवरों से सुरक्षित कर सकता है? चलिए, जानते हैं ये खोज किसने-क्यों की और कैसे काम करती है ये मशीन?

किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसके अवसर पर, बीसीए छात्र अश्वनी उपाध्याय ने किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए ये डिवाइस तैयार की है. ये कैमरे में लगे विशेष सेंसर जानवरों की गतिविधि महसूस होते ही अलार्म सक्रिय कर देते हैं और किसान के मोबाइल नंबर पर कॉल अलर्ट भी भेजते हैं.

इन उपकरणों से बनी मशीन: छात्र ने बताया कि ये कैमरा काफी दूरी से जानवरों की पहचान कर सकता है और 10 से अधिक जंगली जानवरों की आवाजें उत्पन्न कर उन्हें खेतों में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है. इस परियोजना को आईआर सेंसर, एआई कैमरा, 12 मिनी सोलर प्लेट, 6 वोल्ट बैटरी, मोटर गियर और अलार्म जैसे उपकरणों की सहायता से तैयार किया गया है. एक बार चार्ज करने पर ये कैमरा 5 दिनों तक लगातार कार्य करता है.

35 हजार का कुल खर्च: इसे बनाने में 20 दिन का समय और लगभग 35,000 रुपये का खर्च आया है. वहीं संस्थान के निदेशक डॉ. एन.के सिंह ने सराहना करते हुए कहा कि, ये तकनीक किसानों को बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा. छात्रों में इस तरह के शोध कार्य करने की इच्छा जागृत होती है, तो उसे कॉलेज का इनोवेशन सेल पूरा करने में भरपूर मदद करता है. अब तक कई तरह के प्रयोग कॉलेज के छात्रों ने किया है जो जनहित में है. इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्र की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया.

बिना किसी नुकसान, करती है आसानी से काम: छात्र ने बताया कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए करेन्ट वाले तार का भी इस्तेमाल करते हैं. कभी खर्चीले बाड़ (fence) लगाने का काम करते हैं. वहीं करेन्ट वाले तार की वजह से कभी-कभी किसान, आम लोग और जानवर भी उसकी चपेट में आ जाते हैं. जिससे उनकी जान चली जाती है. लेकिन, ये एआई आधारित कैमरा बिना किसी नुकसान के और थोड़े से खर्चे में किसानों की फसल की रक्षा कर सकता है.



