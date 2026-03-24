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उत्तराखंड की राजधानी में यूपी के स्टूडेंट्स की हत्या, वर्चस्व की लड़ाई में गई जान, तीन गिरफ्तार

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक कॉलेज में आपसी वर्चस्व को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के चलते बीटेक छात्रों के दो पक्षों के बीच मारपीट में यूपी का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसकी इलाज के मौत हो गई. इस मामले में थाना प्रेमनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार किए गए छात्र प्रेमनगर स्थित निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं. कुल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.

बता दें कि सोमवार देर रात थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली कि केहरी गांव, प्रेमनगर में कुछ युवकों के बीच आपसी मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उसके साथियों द्वारा इलाज के लिए प्रेमनगर अस्पताल ले गए हैं. सूचना के बाद थाना प्रेमनगर पुलिस सीएससी प्रेमनगर पहुंची.

घायल युवक 22 वर्षीय दिव्यांशु यूपी के मुजफ्फरनगर के जाटराना का रहने वाला था. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया था. इस दौरान पुलिस घायल युवक को अपने सरकारी वाहन से इलाज के लिए दून अस्पताल लेकर गई थी. इसके साथ ही पुलिस घायल युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी थी. इसके बाद परिजन भी दून अस्पताल पहुंच गए थे.