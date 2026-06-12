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यूपी में बारिश: मेरठ, आगरा, लखनऊ में आंधी संग झमाझम RAIN, 16 जून तक ओले गिरने का अलर्ट

ओले गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

आंधी चलने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पाकिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास सक्रिय चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम परिवर्तन हुआ है. जिसकी वजह से गुरुवार से लेकर शनिवार तक प्रदेश में आंधी-तूफान और ओले गिरे की संभावना बनी हुई है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की जाएगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही और कुछ इलाकों में बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. जिससे पिछले 2-3 दिनों से चली आ रही भीषण गर्मी और हीट वेव कंडीशन से प्रदेशवासियों को राहत मिली है.

मेरठ में झमाझम-मेरठ एनसीआर में मौसम का तांडव: मेरठ में बीते देर रात को गरज चमक के साथ बारिश हुई, कई जगह बिजली के पोल तक गिर गए, वहीं इस आंधी से आम की फसल को भी नुकसान हुआ है.

वहीं मेरठ एनसीआर में ​तेज अंधड़, कड़कती बिजली और झमाझम बारिश ने जहां तापमान को सीधे नीचे गिरा दिया, वहीं सरकार के 'सचेत ऐप' पर आए, रेड अलर्ट ने पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया. ​रात के समय जब मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला अपनी पूरी रौनक पर था और लोग चाट-पकौड़ी और झूलों का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक आसमान काला हो गया. इसी बीच सरकार द्वारा संचालित आपदा प्रबंधन के 'सचेत ऐप' के जरिए एक साथ हजारों मोबाइलों पर तेज बीप के साथ तूफान का रेड अलर्ट फ्लैश हुआ. "जैसे ही मोबाइलों पर 60 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार वाले तूफान और ओले गिरने की चेतावनी आई, नौचंदी मेले में आए लोगों के बीच सुरक्षित स्थानों पर भागने की होड़ मच गई.

यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

आगरा में तेज बारिश: जिले में गुरुवार को दिनभर की भीषण गर्मी और लू के बाद देर रात मौसम ने करवट लिया. अचानक से तेज आंधी आई, जिसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई. मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार देर रात तक मौसम के बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया था. जिससे शुक्रवार सुबह 6 बजे तक बूंदाबांदी के साथ ही जिले में कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई. इसके साथ ही मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 16 जून तक आगरा और आसपास के जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं.

बादल गरजने-बिजली गिरने की संभावना इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय बादल छाए रहे कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

झांसी सबसे गर्म जिला: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली जिले में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवती परिसंचरण के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम परिवर्तन हुआ है. जिसकी वजह से एक बार फिर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. आज भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने की संभावना है. इसका असर शनिवार तक रहेगा धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवर्ती परिसंचरण का असर समाप्त होने के बाद फिर से मौसम ड्राई हो जाएगा.



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