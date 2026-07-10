बारिश से बचने के लिए दुकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड, टीन पर पैर जमाते ही गिरा धड़ाम
पशु प्रेमी सन्नी चोपड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू के दौरान अचानक सांड का संतुलन बिगड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:00 PM IST
मुजफ्फरनगर: जिले के चरथावल कस्बे में शुक्रवार को एक अनोखी घटना ने लोगों को हैरान कर दिया. लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए एक आवारा सांड अचानक एक दुकान की छत पर चढ़ गया. छत पर सांड को देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका के चलते तुरंत रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी गई.
घटना की सूचना मिलते ही पशु प्रेमी सन्नी चोपड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों के सहयोग से सांड को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया लेकिन रेस्क्यू के दौरान अचानक सांड का संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गया. यह देखकर मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं और कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया.
हालांकि राहत की बात ये रही कि नीचे गिरने के बावजूद सांड को कोई गंभीर चोट नहीं आई. रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई. सफल रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और टीम के प्रयासों की सराहना की.
घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा सांड और अन्य पशु अक्सर सड़कों और बाजारों में घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. लोगों ने मांग की कि आवारा पशुओं के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो.
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