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बारिश से बचने के लिए दुकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड, टीन पर पैर जमाते ही गिरा धड़ाम

बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ा सांड. ( Photo Credit; ETV Bharat )