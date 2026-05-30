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आंधी-पानी से तबाही; आगरा में तूफानी बारिश से दो की मौत, घरों में घुसा पानी, संभल में मकान ढहा

आगरा/संभल : मौसम में अचानक हुए बदलाव के चलते यूपी के कई जिलों में तेज आंधी-तूफान के बीचे बारिश आफत बनी है. बीते दो दिनों में कई जिलों से दुखद खबरें आ रही हैं. बीते शुक्रवार को आगरा में तूफानी बारिश के दौरान दो लोगों की जान गंवाने की खबर है. वहीं संभल में गुरुवार रात आंधी-तूफान और रिमझिम बारिश से एक मकान की छत गिरने की घटना हुई. हालांकि परिवार के लोग बाल बाल बच गए.

आगरा में साईं की तकिया चौराहा के पास बैप्टिस्ट स्कूल की दीवार से सटा एक विशाल पेड़ गिरने एक शख्स की जान चली गई. वहीं, पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव क्योरी बीच का पुरा में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई. तेज आंधी और बारिश से शहर में कई जगह पेड़, होर्डिंग और बिजली के पोल गिर गए. जिससे शहर और देहात क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही. इसके अलावा बारिश ने आगरा नगर निगम की ​नाला सफाई की पोल खुल गई. कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया.







एसओ रकाबगंज योगेश कुमार ने बताया कि बैप्टिस्ट स्कूल की दीवार से सटा पेड़ गिरने से दो लोगों के होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेजा था. जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृत शख्स की पहचान नहीं हो सकी है. घायल शख्स की पहचान मलपुरा निवासी अजीज मिर्जा के रूप में हुई है. दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे.









वहीं पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव क्योरी बीच का पुरा में शुक्रवार देर शाम आंधी और बारिश में दीवार गिरने से मछला देवी (52) की मौत हो गई और उसका पति दया शंकर गंभीर रूप से घायल है. हादसा पशु बाड़े की दीवार गिरने से हुआ था. वहीं न्यू आगरा क्षेत्र में बीकानेरवाला के बराबर स्थित बिल्डिंग की छत पर लगा टॉवर उड़कर सीताकुंज कालोनी में अनुज शर्मा के घर पर गिरा. जिससे छत टूट गई. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तूफानी बारिश के बाद करीब 18 जगह से पेड़ गिरने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और यातायात को सामान्य कराया.







संभल में मकान ढहा ; ग्रामीणों ने परिवार को मलबे से बाहर निकाला



विकासखंड बनिया खेड़ा क्षेत्र में गुरुवार रात आए आंधी-तूफान और रिमझिम बारिश से एक मकान की छत भरभराकर गिर गई. जिससे घर में सो रहा पूरा परिवार मलबे में दब गया. पड़ोसियों को जानकारी हुई तो गुहार लगाकार अन्य ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.