ETV Bharat / state

60 हजार में पिस्टल और 350 रुपए में कारतूस बेचता था गैंग; UP STF ने 4 को किया गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध हथियारों और कारतूस की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. एसटीएफ की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो सेमी ऑटोमैटिक .32 बोर पिस्टल, 4 मैगजीन, 50 जिंदा कारतूस, 7 खोखा कारतूस, एक होंडा सिटी कार, 5 मोबाइल फोन और 2,420 रुपए नकद मिला है.

एसटीएफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से गैंग के बारे में जानकारी मिल रही थी कि यह लोग बड़े पैमाने पर अवैध हथियार और कारतूस की खरीद-फरोख्त कर रहा हैं. इसी सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार नागर के अंडर में एक टीम बनाई गई. टीम ने 1 जुलाई की रात करीब 11:50 बजे गाजीपुर थाना क्षेत्र में कल्याण अपार्टमेंट तिराहे के पास घेराबंदी कर होंडा सिटी कार में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों में संदेश प्रताप सिंह उर्फ राज निवासी दयारामपुरवा, बीबीडी, विवेक प्रजापति निवासी गोमती नगर, नितिन कुंडी निवासी मटियारी, चिनहट और प्रिंस गुप्ता उर्फ सल्लू भाई निवासी कंचनपुर मटियारी, चिनहट शामिल हैं. एसटीएप की पूछताछ में मुख्य आरोपी नितिन कुंडी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर अवैध हथियार और कारतूस की खरीद बिक्री करता है.

उसने यह भी बताया कि पहले वह सिंथेटिक ड्रग्स और ऑर्गेनिक गांजा बेचने के धंधा करता था. करीब दो साल पहले पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी थी. जेल से बाहर आने के बाद उसने रंगदारी और अपराधी गतिविधियों के लिए अवैध हथियारों का कारोबार शुरू किया. उसके खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है.