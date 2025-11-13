ETV Bharat / state

यूपी के 4 कफ सिरप स्मगलर हत्थे चढ़े, 200 करोड़ कमा चुके, बांग्लादेश तक सप्लाई चेन

लखनऊः यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है. STF ने नामी कंपनियों के कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह सिरप बांग्लादेश सहित विभिन्न राज्यों में नशे के रूप में अवैध रूप से बेचा जा रहा था. ​इस मामले में मुख्य सरगना विभोर राणा और विशाल सिंह सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एसटीएफ का कहना है कि आरोपियों ने इस अवैध व्यापार से लगभग 200 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है. ​इनकी सप्लाई चेन बांग्लादेश तक है. एसटीएफ जांच में जुटी हुई है.



तस्करों के गैंग को सप्लाई करते थे: ​एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह के मुताबिक़ ​कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा, विशाल सिंह, बिट्टू और सचिन को गिरफ्तार किया गया है. सभी सहारनपुर के रहने वाले हैं. अभियुक्त विभोर राणा और विशाल सिंह ने बताया कि कफ सिरप की बांग्लादेश में नशे के रूप में अत्यधिक मांग है. ​उन्होंने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से फर्जी ड्रग लाइसेंस और फर्जी फर्में बनाकर कागजों में खरीद-फरोख्त दिखाई. वह दवा को असली रिटेलर को न देकर सीधे तस्कर गिरोहों को बेच देते थे. ​अभियुक्तों ने इसकी अवैध तस्करी से अब तक करीब 200 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है.



कंपनी के अधिकारियों से मिलीभगत: ​अभियुक्तों ने खुलासा किया कि उन्हें एक नामी दवा कंपनी से सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली हुई थी और वे कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत कर अपना कारोबार चला रहे थे. उन्होंने फर्जी फर्मों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक दवा की तस्करी की थी. पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस गिरोह में और लोगों के भी नाम सामने आए हैं, उनकी जांच की जा रही है. इस गिरोह को पकड़ने में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय और निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह व पुलिस फोर्स शामिल रही. सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.



